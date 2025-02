Instagram fora do ar: usuários apontam instabilidade nesta quarta (26)

O Instagram apresentou instabilidade e ficou fora do ar no início da tarde desta quarta-feira (26). Diversos usuários relataram que não conseguiram acessar a rede social pelo aplicativo do celular e outros comentaram sobre a lentidão da plataforma e problemas para enviar mensagens no direct.

De acordo com o site DownDetector, que monitora em tempo real falhas em serviços online, houve um pico de 968 reclamações às 14h30. Das reclamações registradas na plataforma e os problemas mais notificados, 74% foram referentes ao aplicativo móvel, 15% para o website e 11% para realizar login.

A rede ainda não se pronunciou sobre o que pode ter causado o problema em suas plataformas oficiais.