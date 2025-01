Instagram adota novo formato para feed, mas atualização divide a opinião de usuários

A rede social Instagram, do grupo Meta, realizou uma alteração de layout no feed dos usuários. Desde a criação da plataforma, em 2010, as fotos se apresentavam reunidas no perfil no formato quadrado. No entanto, desde o último sábado (18), internautas notaram que as imagens estão organizadas no formato vertical no feed, o que mudou a padronização da ferramenta (Saiba como voltar a grade do perfil do Instagram para a forma antiga no passo a passo abaixo).

Em nota, a Meta justificou que a mudança veio para tornar o visual "mais simples e limpo". No Threads, plataforma também pertencente à Meta, Adam Mosseri, chefe do Instagram, explicou as alterações.

"Atualmente, a maioria dos conteúdos carregados na rede são na vertical", justificou Mosse.

Diversos usuários reprovaram a novidade e fizeram comentários reclamando da atualização do feed. Diante da repercussão negativa, o gestor da rede social anunciou a possibilidade de os usuários alterarem o novo layout para a versão antiga.

"Sei que alguns de vocês passam muito tempo ajustando suas grades e isso implodiu tudo, então vamos melhorar a capacidade de personalizar essas miniaturas", disse.

Veja reação dos usuários sobre o novo layout do Instagram

Saiba como voltar a grade do perfil do Instagram para a forma antiga