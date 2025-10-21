Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Amazon diz que AWS voltou a operar normalmente após 'apagão'

Instabilidade em serviço prejudicou o funcionamento de diversos sites

Escrito por
Carol Melo carolina.melo@svm.com.br
(Atualizado às 10:16)
Tecnologia
Imagem mostrando um smartphone com o logotipo da AWS em primeiro plano, ao fundo uma logo da Amazon, destacando a relação entre Amazon, AWS e tecnologia em nuvem.
Legenda: O funcionamento do serviço foi normalizado por volta das 19h01 (horário de Brasília).
Foto: gguyShuttertsock.

A Amazon anunciou que o serviço de armazenamento em nuvem Amazon Web Services (AWS) voltou a operar normalmente na noite dessa segunda-feira (20), após registrar um "apagão" ao longo do dia. 

A falha generalizada prejudicou o funcionamento de diversos sites, aplicativos e serviços de empresas que utilizam a ferramenta no mundo. 

No Brasil, plataformas como o jogo Fortnite, a varejista Mercado Livre e até mesmo o serviço Pix apresentaram instabilidade.

Conforme relatório divulgado pelo portal de monitoramento de erros na AWS, o funcionamento do serviço foi normalizado por volta das 19h01 (horário de Brasília) dessa segunda-feira.

O que causou o apagão?

Os recursos de computação em nuvem da Amazon são hospedados em vários locais do mundo. Essas localidades são compostas por regiões da AWS, que são totalmente independentes e isoladas entre si

Segundo a empresa, esse sistema é projetado para tolerar falhas e estabilidade, evitando que, em caso de erros, haja uma pane geral. Ou seja, as falhas tendem a se concentrar em uma região específica, sem prejudicar o restante do serviço. 

Nessa segunda-feira, a Amazon informou que identificou, por volta das 3h49, uma elevação nas taxas de erros e latências na região Leste dos Estados Unidos (US-EAST-1), no Norte do estado da Virgínia. Em paralelo, serviços ou recursos que dependem do US-EAST-1, como IAM e Tabelas Globais do DynamoDB, passaram a apresentar falhas.

Às 4h26, a equipe técnica identificou a causa da falha: "problemas de resolução de DNS para os endpoints regionais do serviço DynamoDB".

Cerca de duas horas depois, o gatilho foi solucionado e os serviços começaram a se recuperar. No entanto, o erro inicial gerou um efeito cascata, afetando o subsistema interno do EC2, responsável por iniciar instâncias do EC2, devido à dependência ao DynamoDB. 

Veja também

teaser image
Tecnologia

WhatsApp começa a cobrar por envio de mensagens em listas de transmissão

teaser image
Tecnologia

Microsoft deixa de dar suporte ao Windows 10; veja o que muda

Enquanto a Amazon lidava com os comprometimentos na inicialização de instâncias do EC2, as verificações de integridade do Network Load Balancer também apresentaram falhas, resultando em problemas de conectividade de rede em vários serviços, como Lambda, DynamoDB e CloudWatch

Por volta das 13h38, foram recuperadas as verificações de integridade do Network Load Balancer. Como parte do esforço de recuperação, algumas operações foram limitadas

No Brasil, por volta desse horário, o sistema de monitoramento Downdetector registrou um pico de reclamações sobre o funcionamento da AWS. Às 14h14, a plataforma registrou o maior número de notificações: 1.019. Minutos depois, o gráfico de reclamações passou a cair. 

Cerca de seis horas depois, a Amazon anunciou que todos os serviços da nuvem retornaram às operações normais, apesar de funcionalidade como AWS Config, Redshift e Connect, continuarem a acumular mensagens que seriam processadas nas horas seguintes.

Assuntos Relacionados
Imagem mostrando um smartphone com o logotipo da AWS em primeiro plano, ao fundo uma logo da Amazon, destacando a relação entre Amazon, AWS e tecnologia em nuvem.

Tecnologia

Amazon diz que AWS voltou a operar normalmente após 'apagão'

Instabilidade em serviço prejudicou o funcionamento de diversos sites

Carol Melo Há 2 horas
Casal Melqui Ferraz e Denisson Santos atualmente e antes de se relacionarem

Zoeira

Casal de ex-seminaristas abre conta em plataforma de conteúdo adulto: ‘Descobrir os mistérios’

Melqui Ferraz e Denisson Santos assumiram namoro após deixarem a vida religiosa

Lucas Monteiro 20 de Outubro de 2025
Fachada da AWS com a marca da Amazon.

Tecnologia

AWS, a 'nuvem' da Amazon, gera instabilidade e afeta mais de 500 empresas

A falha foi detectada em um dos principais bancos de dados da empresa

Redação 20 de Outubro de 2025
Imagem de um celular com pix para matéria sobre pix apresentando instabilidade nesta segunda-feira (20), devido à queda da AWS.

Tecnologia

Pix fora do ar? Sistema apresenta instabilidade após falha da AWS

As reclamações aumentaram no começo da tarde

Redação 20 de Outubro de 2025
Mensagem de erro aparece quando usuário tenta logar em game

Geek

Queda da AWS afeta logins de usuários do Fortnite

Medidas foram tomadas para o retorno do jogo, relatou a empresa responsável pelos acessos

Redação 20 de Outubro de 2025
Mulher segura guarda-chuva colorido em meio à chuva em avenida movimentada de Fortaleza, durante período de precipitações no Ceará.

País

12 estados brasileiros recebem alerta de perigo e chuvas intensas neste sábado (18)

Ceará se mantém com tempo seco

Redação 18 de Outubro de 2025
Smartphone com aplicativo WhatsApp Business ligado em cima de um teclado de computador.

Negócios

Mudança no WhatsApp Business eleva custos e preocupa empreendedores cearenses

A plataforma passou a cobrar uma taxa de R$ 0,33 por mensagem

Milenna Murta* 18 de Outubro de 2025
foto do presidente Lula mexendo em aparelho celular.

PontoPoder

Lula critica quem manda 'bom dia' no WhatsApp e excesso das redes: 'Dependência digital, doença'

O petista disse, em tom de brincadeira, que não sabe o motivo de "tanta conversa" e o turbilhão de mensagens

Redação 17 de Outubro de 2025
Interface do WhatsApp Business em um celular Android, destacando recursos de comunicação para empresas.

Tecnologia

WhatsApp começa a cobrar por envio de mensagens em listas de transmissão

Entenda como funciona a nova cobrança

João Lima Neto 17 de Outubro de 2025
montagem de fotos mostra padre flagrado com noiva de fiel em paróquia no Mato Grosso.

País

Veja o que se sabe sobre caso de padre flagrado com noiva de fiel em MT

Dois homens são vistos arrombando a porta do quarto e do banheiro da Casa Paroquial, após o padre se negar a abri-las

Redação 16 de Outubro de 2025
1 2 3