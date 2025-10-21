Amazon diz que AWS voltou a operar normalmente após 'apagão'

A Amazon anunciou que o serviço de armazenamento em nuvem Amazon Web Services (AWS) voltou a operar normalmente na noite dessa segunda-feira (20), após registrar um "apagão" ao longo do dia.

A falha generalizada prejudicou o funcionamento de diversos sites, aplicativos e serviços de empresas que utilizam a ferramenta no mundo.

No Brasil, plataformas como o jogo Fortnite, a varejista Mercado Livre e até mesmo o serviço Pix apresentaram instabilidade.

Conforme relatório divulgado pelo portal de monitoramento de erros na AWS, o funcionamento do serviço foi normalizado por volta das 19h01 (horário de Brasília) dessa segunda-feira.

O que causou o apagão?

Os recursos de computação em nuvem da Amazon são hospedados em vários locais do mundo. Essas localidades são compostas por regiões da AWS, que são totalmente independentes e isoladas entre si.

Segundo a empresa, esse sistema é projetado para tolerar falhas e estabilidade, evitando que, em caso de erros, haja uma pane geral. Ou seja, as falhas tendem a se concentrar em uma região específica, sem prejudicar o restante do serviço.

Nessa segunda-feira, a Amazon informou que identificou, por volta das 3h49, uma elevação nas taxas de erros e latências na região Leste dos Estados Unidos (US-EAST-1), no Norte do estado da Virgínia. Em paralelo, serviços ou recursos que dependem do US-EAST-1, como IAM e Tabelas Globais do DynamoDB, passaram a apresentar falhas.

Às 4h26, a equipe técnica identificou a causa da falha: "problemas de resolução de DNS para os endpoints regionais do serviço DynamoDB".

Cerca de duas horas depois, o gatilho foi solucionado e os serviços começaram a se recuperar. No entanto, o erro inicial gerou um efeito cascata, afetando o subsistema interno do EC2, responsável por iniciar instâncias do EC2, devido à dependência ao DynamoDB.

Enquanto a Amazon lidava com os comprometimentos na inicialização de instâncias do EC2, as verificações de integridade do Network Load Balancer também apresentaram falhas, resultando em problemas de conectividade de rede em vários serviços, como Lambda, DynamoDB e CloudWatch.

Por volta das 13h38, foram recuperadas as verificações de integridade do Network Load Balancer. Como parte do esforço de recuperação, algumas operações foram limitadas.

No Brasil, por volta desse horário, o sistema de monitoramento Downdetector registrou um pico de reclamações sobre o funcionamento da AWS. Às 14h14, a plataforma registrou o maior número de notificações: 1.019. Minutos depois, o gráfico de reclamações passou a cair.

Cerca de seis horas depois, a Amazon anunciou que todos os serviços da nuvem retornaram às operações normais, apesar de funcionalidade como AWS Config, Redshift e Connect, continuarem a acumular mensagens que seriam processadas nas horas seguintes.