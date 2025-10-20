Diário do Nordeste
Pix fora do ar? Sistema apresenta instabilidade após falha da AWS

As reclamações aumentaram no começo da tarde

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 15:25)
Tecnologia
Imagem de um celular com pix para matéria sobre pix apresentando instabilidade nesta segunda-feira (20), devido à queda da AWS.
Legenda: Instabilidade no pix ocorre em meio à pane da AWS.
Foto: Shutterstock/Photo For Everything.

O Pix apresentou instabilidade no começo da tarde desta segunda-feira (20). Em relatos de usuários compartilhados na rede social, as falhas ocorreram em meio à pane global na AWS, nuvem da Amazon. 

Conforme o site DownDetector, que reúne reclamações dos usuários sobre plataformas que apresentam falhas de acesso, as ocorrências aumentaram a partir do meio dia. Às 14h15, foram registradas 265 reclamações.

Imagem de gráfico que aponta as reclamações relacionadas com a queda do pix nesta segunda-feira (20).
Legenda: Reclamações foram registradas pelo portal DownDetector.
Foto: Divulgação.

Do total de notificações, a maioria é referente ao processo de transferência bancária, chegando a 55% do total. Outros 36% dos registros são em tentativas de pagamentos em plataformas de comércio.

Veja também

teaser image
Tecnologia

Mercado Livre confirma 'instabilidade' após queda da AWS

teaser image
Tecnologia

Interrupção na AWS afeta sites e aplicativos como Amazon e Fortnite

No X (antigo Twitter), diversos internautas questionaram a instabilidade. "O pix caiu mercadopago caiu que que ta rolando?", publicou um. 

Falha da AWS

Uma falha nos serviços da Amazon Web Services (AWS), divisão de computação em nuvem da Amazon, foi registrada nesta segunda. Com isso, diversos sites e aplicativos sofreram com uma interrupção de seu funcionamento. 

A AWS informou, em comunicado oficial, que já identificou uma possível causa raiz da falha. “Estamos trabalhando em vários caminhos paralelos para acelerar a recuperação”, afirmou a empresa.

Durante o período de instabilidade, usuários podem encontrar dificuldades para criar ou atualizar casos de suporte técnico. A recomendação é que os clientes repitam as solicitações que apresentarem falhas.

