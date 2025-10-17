WhatsApp começa a cobrar por envio de mensagens em listas de transmissão

O WhatsApp iniciou a cobrança pelo envio de mensagens em listas de transmissão por meio do aplicativo "WhatsApp Business", voltado a empresas e empreendedores. A tarifa inicial é de R$ 0,33 por mensagem entregue, aplicada exclusivamente a contas comerciais, segundo informações divulgadas pela própria plataforma.

A ferramenta de listas de transmissão comerciais permite que empresas enviem mensagens personalizadas para diversos clientes de uma só vez, visando ampliar o alcance das comunicações e fortalecer o relacionamento com o público.

A Meta, controladora do WhatsApp, afirma que a funcionalidade foi desenvolvida para melhorar o engajamento e otimizar o tempo gasto com interações individuais.

Conforme a empresa, o pagamento é feito por mensagem entregue a destinatários selecionados em um prazo de cinco dias após o envio. Nos seis primeiros meses, o aplicativo oferece 250 mensagens gratuitas a cada 30 dias. Após esse limite, é cobrada tarifa por envio adicional.

Como criar uma lista de transmissão comercial:

1) Acesse as listas de transmissão comerciais

No chat com um cliente, toque no ícone Comprar (fachada de loja) → Listas de transmissão comercial; ou vá em Ferramentas → Listas de transmissão comercial.

Escolha usar uma lista existente ou criar uma nova.

2) Se for criar uma nova, selecione o público

Na tela "Selecionar público", o app mostra listas já preenchidas com os contatos da sua agenda.

Toque para selecionar todos de uma lista ou escolha contatos específicos.

Ao finalizar, toque no ícone de nova conversa (seta para a direita em um quadrado).

3) Redija a mensagem

No rascunho, adicione texto e, se quiser, mídia (toque no ícone da câmera para usar a câmera ou a biblioteca).

Opcional: inclua um botão de ação para facilitar a conversão:

Catálogo: abre um item específico ou o catálogo completo.

Resposta personalizada: o cliente responde com um toque usando um texto pré-definido.

Ligação: inicia uma chamada para seu número comercial.

Site: direciona para uma página externa (ex.: seu site).

4) Confira a prévia

Toque em "Avançar" para ver como a mensagem aparecerá para os destinatários.

Transparência: por motivos de segurança, as transmissões comerciais podem ser analisadas pela Meta antes do envio. Após enviadas às conversas, a Meta não acessa o conteúdo.

5) Revise preço, público e condições

Verifique lista, destinatários e valor apresentado.

A cobrança é feita por mensagem entregue aos contatos escolhidos dentro de cinco dias após o envio.

Política de reembolso: transmissões não entregues nesse período são reembolsadas.

6) Envie agora ou programe

Enviar agora: toque em "Enviar agora".

Agendar: toque em "Programar" → escolha data (OK) → horário (OK → OK).

7) Garanta a conexão no momento do envio

Seu dispositivo deve estar conectado à internet no horário programado.

Se estiver offline, o app tentará enviar após 1 minuto e depois a cada 10 minutos, por até 10 tentativas.

8) Métricas e contagem de mensagens

O app mostra quantos clientes leram e responderam, ajudando a medir desempenho e aprimorar próximas campanhas.

Observação: mensagens entregues com confirmação de leitura desligada (no seu app ou do destinatário) não entram na contagem dessas estatísticas.

Geração de relatórios

Conforme o site oficial da plataforma, o empresário ou empreendedor também consegue acessar relatórios com métricas que mostram quantas pessoas leram e responderam às mensagens enviadas, permitindo que as empresas analisem o desempenho das campanhas e ajustem futuras comunicações.

A plataforma ressalta que mensagens entregues enquanto a confirmação de leitura estiver desativada, tanto para o remetente quanto para o destinatário, não serão contabilizadas nos relatórios de desempenho.