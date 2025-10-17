Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

WhatsApp começa a cobrar por envio de mensagens em listas de transmissão

Entenda como funciona a nova cobrança

Escrito por
João Lima Neto joao.lima@svm.com.br
Tecnologia
Interface do WhatsApp Business em um celular Android, destacando recursos de comunicação para empresas.
Legenda: O aplicativo WhatsApp Business é uma ferramente usada por empresários e empreendedores
Foto: João Lima Neto/SVM

O WhatsApp iniciou a cobrança pelo envio de mensagens em listas de transmissão por meio do aplicativo "WhatsApp Business", voltado a empresas e empreendedores. A tarifa inicial é de R$ 0,33 por mensagem entregue, aplicada exclusivamente a contas comerciais, segundo informações divulgadas pela própria plataforma.

A ferramenta de listas de transmissão comerciais permite que empresas enviem mensagens personalizadas para diversos clientes de uma só vez, visando ampliar o alcance das comunicações e fortalecer o relacionamento com o público.

Veja também

teaser image
Tecnologia

Meta anuncia novas medidas para proteção de adolescentes no Instagram

teaser image
Tecnologia

Vírus que assume controle do WhatsApp rouba senhas e tira print da tela; entenda

A Meta, controladora do WhatsApp, afirma que a funcionalidade foi desenvolvida para melhorar o engajamento e otimizar o tempo gasto com interações individuais.

Conforme a empresa, o pagamento é feito por mensagem entregue a destinatários selecionados em um prazo de cinco dias após o envio. Nos seis primeiros meses, o aplicativo oferece 250 mensagens gratuitas a cada 30 dias. Após esse limite, é cobrada tarifa por envio adicional.

Como criar uma lista de transmissão comercial:

1) Acesse as listas de transmissão comerciais

  • No chat com um cliente, toque no ícone Comprar (fachada de loja) → Listas de transmissão comercial; ou vá em Ferramentas → Listas de transmissão comercial.
  • Escolha usar uma lista existente ou criar uma nova.

2) Se for criar uma nova, selecione o público

  • Na tela "Selecionar público", o app mostra listas já preenchidas com os contatos da sua agenda.
  • Toque para selecionar todos de uma lista ou escolha contatos específicos.
  • Ao finalizar, toque no ícone de nova conversa (seta para a direita em um quadrado).

3) Redija a mensagem

  • No rascunho, adicione texto e, se quiser, mídia (toque no ícone da câmera para usar a câmera ou a biblioteca).
  • Opcional: inclua um botão de ação para facilitar a conversão:
  • Catálogo: abre um item específico ou o catálogo completo.
  • Resposta personalizada: o cliente responde com um toque usando um texto pré-definido.
  • Ligação: inicia uma chamada para seu número comercial.
  • Site: direciona para uma página externa (ex.: seu site).

4) Confira a prévia

  • Toque em "Avançar" para ver como a mensagem aparecerá para os destinatários.
  • Transparência: por motivos de segurança, as transmissões comerciais podem ser analisadas pela Meta antes do envio. Após enviadas às conversas, a Meta não acessa o conteúdo.

5) Revise preço, público e condições

  • Verifique lista, destinatários e valor apresentado.
  • A cobrança é feita por mensagem entregue aos contatos escolhidos dentro de cinco dias após o envio.
  • Política de reembolso: transmissões não entregues nesse período são reembolsadas.

6) Envie agora ou programe

  • Enviar agora: toque em "Enviar agora".
  • Agendar: toque em "Programar" → escolha data (OK) → horário (OK → OK).

7) Garanta a conexão no momento do envio

  • Seu dispositivo deve estar conectado à internet no horário programado.
  • Se estiver offline, o app tentará enviar após 1 minuto e depois a cada 10 minutos, por até 10 tentativas.

8) Métricas e contagem de mensagens

  • O app mostra quantos clientes leram e responderam, ajudando a medir desempenho e aprimorar próximas campanhas.
  • Observação: mensagens entregues com confirmação de leitura desligada (no seu app ou do destinatário) não entram na contagem dessas estatísticas.

Geração de relatórios

Conforme o site oficial da plataforma, o empresário ou empreendedor também consegue acessar relatórios com métricas que mostram quantas pessoas leram e responderam às mensagens enviadas, permitindo que as empresas analisem o desempenho das campanhas e ajustem futuras comunicações.

A plataforma ressalta que mensagens entregues enquanto a confirmação de leitura estiver desativada, tanto para o remetente quanto para o destinatário, não serão contabilizadas nos relatórios de desempenho.

Assuntos Relacionados
Interface do WhatsApp Business em um celular Android, destacando recursos de comunicação para empresas.

Tecnologia

WhatsApp começa a cobrar por envio de mensagens em listas de transmissão

Entenda como funciona a nova cobrança

João Lima Neto Há 1 hora
montagem de fotos mostra padre flagrado com noiva de fiel em paróquia no Mato Grosso.

País

Veja o que se sabe sobre caso de padre flagrado com noiva de fiel em MT

Dois homens são vistos arrombando a porta do quarto e do banheiro da Casa Paroquial, após o padre se negar a abri-las

Redação 16 de Outubro de 2025
Léo Suricate durante discurso na Assembleia Legislativa do Ceará

PontoPoder

Alece aprova PEC de universalização da internet ‘livre e segura’ e fará homenagem a influenciadores

Proposta recebeu apoio da presidência e do líder do Governo, mas precisou ser modificada para avançar

Marcos Moreira 16 de Outubro de 2025
Sombra de mão segura celular aberto no aplicativo do WhatsApp em frente ao WhatsApp Web.

Tecnologia

Vírus que assume controle do WhatsApp rouba senhas e tira print da tela; entenda

Software malicioso é enviado para as vítimas como um arquivo compactado.

Redação 16 de Outubro de 2025
Grupo de alunos e professores do Ceará posam para foto em estande de feira de ciências em Brasília. Na frente deles, há uma bancada com a bandeira do Ceará. Na mesa ao lado, há objetos expostos sobre uma bandeira com a estampa do Instituto Federal do Educação do CE.

Ceará

Alunos do IFCE criam museu de realidade virtual, larvicida e moldes 3D; veja projetos

Projetos foram apresentados em feira nacional que ocorreu em Brasília.

Nicolas Paulino 16 de Outubro de 2025
Imagem mostra tela de celular com enfoque em ícone do aplicativo 99.

Tecnologia

99 fora do ar? App e conta digital registram instabilidade

Usuário relatam problemas para acessar plataformas nesta quarta (15)

Carol Melo 15 de Outubro de 2025
Tela de um celular com o Instagram aberto.

Tecnologia

Meta anuncia novas medidas para proteção de adolescentes no Instagram

A funcionalidade será aplicada de forma automática e gradual; não há data para chegar ao Brasil

Bergson Araujo Costa 14 de Outubro de 2025
Página do Diário do Nordeste no Google Discover.

Tecnologia

Diário do Nordeste estreia perfil no Google Discover; saiba como seguir

A nova ferramenta funciona como um "feed" que reúne publicações de sites e redes sociais

Redação 14 de Outubro de 2025
Foto do carro Renault Logan.

Automóvel

Veja lista de carros que não serão mais aceitos na Uber em 2026

Empresa de transporte por aplicativo atualizou modelos permitidos nas categorias Comfort e Black

Redação 14 de Outubro de 2025
Assista

Tecnologia

Como prolongar a vida útil da bateria do celular: especialista tira dúvidas

Especialista explica os princípios que prolongam a vida útil das baterias de íon-lítio e como otimizar o desempenho do celular

João Lima Neto 14 de Outubro de 2025
1 2 3