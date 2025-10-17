WhatsApp começa a cobrar por envio de mensagens em listas de transmissão
Entenda como funciona a nova cobrança
O WhatsApp iniciou a cobrança pelo envio de mensagens em listas de transmissão por meio do aplicativo "WhatsApp Business", voltado a empresas e empreendedores. A tarifa inicial é de R$ 0,33 por mensagem entregue, aplicada exclusivamente a contas comerciais, segundo informações divulgadas pela própria plataforma.
A ferramenta de listas de transmissão comerciais permite que empresas enviem mensagens personalizadas para diversos clientes de uma só vez, visando ampliar o alcance das comunicações e fortalecer o relacionamento com o público.
A Meta, controladora do WhatsApp, afirma que a funcionalidade foi desenvolvida para melhorar o engajamento e otimizar o tempo gasto com interações individuais.
Conforme a empresa, o pagamento é feito por mensagem entregue a destinatários selecionados em um prazo de cinco dias após o envio. Nos seis primeiros meses, o aplicativo oferece 250 mensagens gratuitas a cada 30 dias. Após esse limite, é cobrada tarifa por envio adicional.
Como criar uma lista de transmissão comercial:
1) Acesse as listas de transmissão comerciais
- No chat com um cliente, toque no ícone Comprar (fachada de loja) → Listas de transmissão comercial; ou vá em Ferramentas → Listas de transmissão comercial.
- Escolha usar uma lista existente ou criar uma nova.
2) Se for criar uma nova, selecione o público
- Na tela "Selecionar público", o app mostra listas já preenchidas com os contatos da sua agenda.
- Toque para selecionar todos de uma lista ou escolha contatos específicos.
- Ao finalizar, toque no ícone de nova conversa (seta para a direita em um quadrado).
3) Redija a mensagem
- No rascunho, adicione texto e, se quiser, mídia (toque no ícone da câmera para usar a câmera ou a biblioteca).
- Opcional: inclua um botão de ação para facilitar a conversão:
- Catálogo: abre um item específico ou o catálogo completo.
- Resposta personalizada: o cliente responde com um toque usando um texto pré-definido.
- Ligação: inicia uma chamada para seu número comercial.
- Site: direciona para uma página externa (ex.: seu site).
4) Confira a prévia
- Toque em "Avançar" para ver como a mensagem aparecerá para os destinatários.
- Transparência: por motivos de segurança, as transmissões comerciais podem ser analisadas pela Meta antes do envio. Após enviadas às conversas, a Meta não acessa o conteúdo.
5) Revise preço, público e condições
- Verifique lista, destinatários e valor apresentado.
- A cobrança é feita por mensagem entregue aos contatos escolhidos dentro de cinco dias após o envio.
- Política de reembolso: transmissões não entregues nesse período são reembolsadas.
6) Envie agora ou programe
- Enviar agora: toque em "Enviar agora".
- Agendar: toque em "Programar" → escolha data (OK) → horário (OK → OK).
7) Garanta a conexão no momento do envio
- Seu dispositivo deve estar conectado à internet no horário programado.
- Se estiver offline, o app tentará enviar após 1 minuto e depois a cada 10 minutos, por até 10 tentativas.
8) Métricas e contagem de mensagens
- O app mostra quantos clientes leram e responderam, ajudando a medir desempenho e aprimorar próximas campanhas.
- Observação: mensagens entregues com confirmação de leitura desligada (no seu app ou do destinatário) não entram na contagem dessas estatísticas.
Geração de relatórios
Conforme o site oficial da plataforma, o empresário ou empreendedor também consegue acessar relatórios com métricas que mostram quantas pessoas leram e responderam às mensagens enviadas, permitindo que as empresas analisem o desempenho das campanhas e ajustem futuras comunicações.
A plataforma ressalta que mensagens entregues enquanto a confirmação de leitura estiver desativada, tanto para o remetente quanto para o destinatário, não serão contabilizadas nos relatórios de desempenho.