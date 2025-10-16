Vírus que assume controle do WhatsApp rouba senhas e tira print da tela; entenda

Só neste mês de outubro, mais de 62 mil tentativas de infecção pelo vírus maverick foram bloqueadas no Brasil. O software malicioso tem utilizado uma tela falsa no WhatsApp Web para roubar dados de clientes de 26 bancos do País e se espalhar para outros contatos da vítima.

Segundo a empresa Karpersky, responsável pelos bloqueios, o golpe começa quando o usuário recebe um arquivo compactado (.zip) pelo WhatsApp contendo um arquivo de atalho (.LNK) malicioso. As investigações indicam que o "novo trojan" compartilha código e técnicas com o Coyote — trojan brasileiro identificado em 2024.

"Essas semelhanças sugerem que o maverick pode ser uma evolução ou um projeto paralelo dos mesmos desenvolvedores do Coyote", analisa a Karpersky.

Conforme a empresa, ao abrir o arquivo, a ameaça verifica se a vítima está no Brasil — com análise de fuso horário, idioma e formato de data e hora do computador — e só dá continuidade ao trabalho se detectar que as configurações são brasileiras. Ele também não funciona em celulares: mira computadores.

Uma vez confirmada a nacionalidade, o malware inicia uma cadeia de infecção complexa que ocorre totalmente na memória do computador, dificultando sua detecção.

"O que mais chama a atenção no maverick é sua sofisticação e sua ligação com ameaças anteriores. Ele compartilha partes importantes do código com o Coyote, um trojan que descobrimos em 2024, o que sugere que os criminosos estão evoluindo e reescrevendo seus componentes para torná-los mais perigosos. Além disso, a capacidade de se espalhar automaticamente pelo WhatsApp o torna um worm com potencial de crescimento exponencial, elevando o impacto do golpe. É uma das cadeias de infecção mais complexas que já vimos para um trojan bancário", comenta Anderson Leite, analista de segurança da Karpersky.

Veja também Tecnologia WhatsApp libera tradução de mensagens de texto Tecnologia Atualização deve integrar status do WhatsApp com outras redes Meta

Como age o vírus?

Depois que consegue infectar o computador da vítima, o vírus tenta acessar um dos 26 bancos brasileiros ou as seis corretoras de criptomoedas monitoradas por ele — não foram ditas pela pesquisa quais são as instituições financeiras.

De acordo com especialistas, a ameaça é capaz de controlar totalmente o dispositivo, além de tirar capturas de tela, monitorar acesso a sites, registrar o que é digitado e até mesmo utilizar a conta de WhatsApp da vítima para se espalhar para contatos dela, automatizando o envio de mensagens fraudulentas.