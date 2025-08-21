Show do Green Day no Rio de Janeiro é cancelado; saiba o motivo e como pedir reembolso

A banda Green Day, uma das atrações do The Town esse ano, cancelou um show que seria realizado no dia 9 de setembro, no Rio de Janeiro. A banda alegou que o motivo está relacionado a um jogo da Copa do Brasil.

Em nota, a empresa afirmou que, devido à realização do jogo de volta das quartas de final da copa do Brasil, entre o Botafogo e o Vasco da Gama, conforme sorteio realizado no dia 12 de agosto, não havia possibilidade de produção e desmontagens das estruturas do palco em tempo hábil.

Por isso, o show foi cancelado. Ainda de acordo com o comunicado, após o sorteio do jogo, o Botafogo e a promotora se reuniram para discutir a melhor estratégia para a realização dos eventos e concordaram que desmontar todas as estruturas do show a tempo de liberar o estádio para a partida seria tecnicamente inviável.

“Após análise mútua dessa inviabilidade técnica, foi definido cancelamento da apresentação da banda no rio de janeiro. As instruções para a devolução integral dos valores pagos pelos ingressos do referido show poderão ser consultadas no site da livepass”, informou ainda a banda.

REEMBOLSO DE ACORDO COM A FORMA DE PAGAMENTO

De acordo com o site indicado pelo grupo, o valor será reembolsado conforme a forma de pagamento usada na compra:

Cartão de crédito (site, aplicativo ou bilheteria):

O reembolso é automático e será concluído em até duas faturas a partir da data de publicação e/ou envio deste comunicado. O sistema devolverá o valor como crédito na fatura do cartão.

Pix (site):

O reembolso é automático será concluído em até 30 dias. A contagem começa a valer a partir da data de publicação e/ou envio deste comunicado. O sistema devolverá o valor na mesma conta de onde saiu o pagamento.

Cartão de débito (bilheteria):

O reembolso é automático e será concluído em até 30 dias. A contagem começa a valer partir da data de publicação e/ou envio deste comunicado. O sistema devolverá o valor na mesma conta usada para fazer o pagamento.

Dinheiro (bilheteria)

Dirija-se à bilheteria abaixo para receber o valor de volta em dinheiro: