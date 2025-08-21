Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Show do Green Day no Rio de Janeiro é cancelado; saiba o motivo e como pedir reembolso

Empresa publicou nota justificando o cancelamento

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 19:48)
Zoeira
Imagem promocional da banda Green Day
Legenda: A banda Green Day é uma das atrações do The Town, que acontece em 7 de setembro, em São Paulo
Foto: Divulgação/Alice Baxley

A banda Green Day, uma das atrações do The Town esse ano, cancelou um show que seria realizado no dia 9 de setembro, no Rio de Janeiro. A banda alegou que o motivo está relacionado a um jogo da Copa do Brasil.

Em nota, a empresa afirmou que, devido à realização do jogo de volta das quartas de final da copa do Brasil, entre o Botafogo e o Vasco da Gama, conforme sorteio realizado no dia 12 de agosto, não havia possibilidade de produção e desmontagens das estruturas do palco em tempo hábil.

Por isso, o show foi cancelado. Ainda de acordo com o comunicado, após o sorteio do jogo, o Botafogo e a promotora se reuniram para discutir a melhor estratégia para a realização dos eventos e concordaram que desmontar todas as estruturas do show a tempo de liberar o estádio para a partida seria tecnicamente inviável.

“Após análise mútua dessa inviabilidade técnica, foi definido cancelamento da apresentação da banda no rio de janeiro. As instruções para a devolução integral dos valores pagos pelos ingressos do referido show poderão ser consultadas no site da livepass”, informou ainda a banda.

