Conheça 11 filmes cult que marcaram gerações e ainda merecem ser vistos

Com sua parcela seleta de fãs, os filmes cult nem sempre são compreendidos por todos. Ainda assim, conseguem conquistar um grupo fiel por motivos que fogem da norma. Longe de serem convencionais e massificados, carregam, cada qual à sua maneira, uma particularidade incomum na narrativa, trazendo uma carga de autenticidade para a produção cinematográfica.

Pensando em obras que seguem relevantes — e não se esgotam com o passar do tempo — o Diário do Nordeste organizou uma lista com 11 filmes que marcaram gerações e merecem ser vistos.

Legenda: Filme "O Labirinto do Fauno" foi dirigido por Guillermo del Toro Foto: Divulgação

O que é um filme cult?

Os filmes cult são conhecidos pelo estilo marcante e temas inusitados. Por vezes, são considerados excêntricos ou não convencionais, exigindo do público um esforço maior para desvendar as camadas que atravessam a narrativa.

São obras que valem a pena serem revisitadas, debatidas, desvendadas e celebradas por diferentes grupos. Além disso, podem adquirir um novo sentido a cada nova geração, com detalhes que se relevam com o tempo e se ressignificam.

Por que você deve assistir filmes cult?

Sendo filmes que costumam sair de uma narrativa convencional ou mais palatável, eles cativam o público pelas ideias provocadoras e pelo que há de diferentes.

Legenda: O filme "Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças" conta com Kate Winslet e Jim Carrey Foto: Divulgação

Algumas obras, como "The Rocky Horror Picture Show" abriram debates sobre gênero e sexualidade anos antes de discussões mais massificadas e aprofundadas sobre o tema. Com humor e perspicácia, ajudou a construir novas percepções.

Além disso, essas produções podem ajudar a compreender movimentos culturais e estéticos de uma época, que reverberam até hoje, sendo essencial para ampliar o repertório não apenas dos amantes do cinema, mas para todos os que se divertem com filmes.

Legenda: Filme "O fabuloso destino de Amélie Poulain" foi indicado a cinco categorias do Oscar Foto: Divulgação

11 filmes cult que marcaram gerações e você precisa assistir

1. O Fabuloso Destino de Amélie Poulain (2001)

O filme "O Fabuloso Destino de Amélie Poulain" acompanha a história de uma jovem sonhadora — embora um tanto assustada — que se muda do interior para Paris. Na capital francesa, Amélia, interpretada por Audrey Tautou, inicia seu trabalho em um café, mas sua vida ganha um novo rumo quando ela encontra uma caixinha dentro de seu apartamento e decide procurar o dono.

Nesse processo, ela conhece o encantador Nino, interpretado por Mathieu Kassovitz, com quem se apaixona. Com direção de Jean-Pierre Jeunet, o filme foi indicado a cinco categorias do Oscar e venceu quatro prêmios César, importante do cinema francês.

2. Donnie Darko (2001)

O filme "Donnie Darko", dirigido por Richard Kelly, mistura comédia, terror, mistério, e thriller de ficção científica. Na produção, Jake Gyllenhaal dá vida à Donnie, um adolescente excêntrico que despreza seus colegas de escola.

Sendo um filme controverso, que causa surpresa e confusão entre muitas pessoas, possui elementos bizarros, como um homem numa fantasia de coelho — ou um coelho na forma humana? — que influencia Donnie a cometer diversas infrações. Além disso, ele ainda informa que o mundo acabará em 28 dias.

3. Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças (2004)

Com Kate Winslet e Jim Carrey, o filme "Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças" acompanha a história de Joel após descobrir que Clementine, seu verdadeiro amor, apagou todas as lembranças dos dois de sua memória.

Chateado e com o coração partido, decide realizar o mesmo procedimento. Assim, contata o inventor do processo, Dr.Howard Mierzwiak. Porém, em meio ao tratamento, enquanto suas lembranças começam a desaparecer, ele percebe que realmente a ama, e passa a tentar lutar contra o esquecimento. A direção é de Michel Gondry.

4. Labirinto do Fauno (2006)

Ambientado na Espanha de 1944, o filme "O Labirinto do Fauno" acompanha a história de Ofelia, interpretada por Ivana Baquero. A garota de 10 anos se muda com a mãe grávida para a casa do padrasto, um oficial que trabalha para o fascismo.

Obcecada por contos de fadas, ela constrói sua própria fantasia com a nova realidade. O filme, dirigido por Guillermo del Toro, mostra Ofelia descobrindo um labirinto capaz de levá-la a um mundo de fantasias e de trazer consequências a todos ao seu redor. Em 2007, o filme recebeu seis indicações ao Oscar, levando três estatuetas.

5. Elvira: Senhora das Trevas (1988)

Em "Elvira: Senhora das Trevas", a famosa apresentadora de filmes de terror Elvira (Cassandra Peterson) vai até a cidade de Falwell após a morte de sua tia-avó. Na Nova Inglaterra, ela surge para reivindicar sua herança de uma casa mal-assombrada.

Sendo um misto de comédia, fantasia e horror, o filme é dirigido por James Signorelli. Nele, Elvira ainda precisará enfrentar um tio que não herdou nada, mas deseja obter um "livro de receitas" da protagonista, para ficar com poderes e fazer diversos tipos de bruxarias.

6. The Rocky Horror Picture Show (1975)

Um incomum, inusitado e clássico musical, "The Rocky Horror Picture Show" apresenta ao público os apaixonados Brad e Janet, que sofrem um colapso durante uma tempestade. Os dois acabam se refugiando na sinistra mansão do Dr.Frank-N-Furter (Tim Curry), um cientista travesti.

Nesse local, existem diversos personagens selvagens e diferentes, incluindo um homem chamado "Rocky". Dirigido por Jim Sharman, esse é um musical que conquista fãs de todas as gerações.

7. Priscilla, a Rainha do Deserto (1994)

Subversivo e independente, o filme "Priscilla, a Rainha do Deserto" acompanha três artistas drag queens: Mitzi, Tick e Adam. Quando elas decidem realizar uma turnê pelo deserto australiano, jamais imaginariam a transformação que essa decisão causaria em suas vidas.

Os três embarcam em um ônibus velho e roza, batizado de Priscilla, e parte de Sydney à Alice Springs. Nessa viagem, o trio de conecta de forma profunda e consegue superar os preconceitos e os desafios que surgem ao longo do caminho.

8. Romy e Michelle (1997)

Em "Romy e Michele", duas melhores amigas vivem juntas em Los Angeles, mas decidem ir para a reunião de dez anos com colegas do ensino médio em Tucson, Arizona. Insatisfeitas com suas vidas, elas inventam uma mentira para impressionar os antigos colegas de classe que as tratavam mal.

Elas fingem que são empresárias de sucesso, responsáveis pela criação do "Post-it". No entanto, enquanto lutam para manter a mentira, acabam se envolvendo em uma trama marcada por muita confusão, comédia e nostalgia. Romy e Michele são interpretadas, respectivamente, por Mira Sorvino e Lisa Kudrow.

9. Garota Infernal (2009)

Para quem gosta de um filme icônico, sangrento e divertido, "Garota Infernal" pode ser uma boa opção. Quando a líder de torcida Jennifer Check, interpretada por Megan Fox, é possuída por um demônio, ela começa a assassinar seus colegas de escola, principalmente os garotos que lhe rejeitaram.

Acompanhando a série de mortes, sua melhor amiga da infância, Needy Lesnicki (Amanda Seyfried), tenta pará-la. O filme brinca com terror e comédia, abordando temas como vingança e amadurecimento. Dentre alguns atores conhecidos, estão: Adam Brody, Johnny Simmons e Chris Pratt.

10. Os Fantasmas se Divertem (1988)

Com Winona Ryder e Michael Keaton, "Os Fantasmas Se Divertem" marcou uma geração, chegando a ter uma continuação em 2024. Ambas as versões foram dirigidas por Tim Burton. No primeiro filme, o público acompanha a história de Barbara e Adam Maitland (Geena Davis e Alec Baldwin), que morrem quando o carro cai em um rio.

Porém, logo se transformam em fantasmas que não podem sair da casa de campo na Nova Inglaterra. Eles terão que ficar na residência por cinquenta anos e passam a assombrar Charles e Delia Deitz, um casal que compra a casa. Assustados, os novos inquilinos chamam um "exorcista", desencadeando diversos novos acontecimentos.

11. Beleza Americana (1999)

"Beleza Americana", filme dirigido por Sam Mendes, narra a história de Lester Burham, interpretado por Kevin Spacey. O homem está vivendo uma crise de meia-idade até conhecer a jovem e bela Angela Hayes, amiga de sua filha.

Ele decide, então, pedir demissão e reconstruir sua vida. Assim, o publicitário passa a focar em mudanças. No entanto, quanto mais liberdade vai conseguindo, mais percebe que ela pode lhe cobrar um preço caro. Em 2000, o filme recebeu oito indicações ao Oscar e ganhou em cinco categorias.

Onde ver filmes cult?

Os filmes estão distribuídos em diversas plataformas, como: