'Eu já sabia', diz Bia Miranda sobre prisão de Gato Preto nu com duas mulheres
O influenciador Samuel Sant’Anna foi preso na quarta-feira (20)
A influenciadora digital Bia Miranda declarou que “já sabia” que seu namorado, o influenciador Samuel Sant’Anna, conhecido como Gato Preto, havia sido detido nu e acompanhado de duas mulheres na última quarta-feira (20).
Segundo Bia, o episódio ocorreu após um desentendimento entre o casal, que havia decidido terminar o relacionamento naquele dia.
“Eu e o Samuel começamos a discutir, a nos xingar, não rolou nada de agressão e a gente terminou. Ele foi para o apartamento dele e eu vim para o hotel [...] Eu descobri, perguntei e brigamos", afirmou Bia.
"Então, antes de sair na internet, eu já sabia das duas mulheres que estavam no apartamento dele. Eu fiquei p***, porque era para eu ter trazido alguém para o hotel também. Eu fiquei muito bolada”, completou.
Prisão de influenciador aconteceu após acidente de carro
Gato Preto foi preso em São Paulo. A captura foi realizada no bairro Tremembé, segundo a Polícia Militar. Ainda na quarta, Gato Preto foi liberado sob pagamento de fiança, após o registro da colisão com um carro de luxo avaliado em R$ 1 milhão.
Após a batida, ele não socorreu a vítima. O condutor do segundo veículo, que estava acompanhado do filho, precisou ser levado ao hospital.
No último dia 20, Gato Preto chegou à delegacia localizada no bairro de Pinheiros por volta do meio-dia, realizou o exame de corpo de delito e saiu acompanhado do advogado.
Nas redes sociais, ele chegou a publicar que estava em uma balada. Nas imagens, era possível perceber a presença de bebida alcoólica. Ao sair da delegacia, ele afirmou ser inocente.
Vídeo revela comportamento agressivo de Gato Preto após batida na Faria Lima
Novo vídeo do acidente, que circula nas redes sociais, mostra o momento em que o influenciador reage de forma agressiva com a vítima da batida.
Nas imagens, é possível ver o Gato Preto, que além de ter avançado o sinal vermelho e causado a colisão, discute com o homem, que estava com o filho. O jovem fraturou o maxilar e acusa o influenciador de embriaguez e ameaças.
No momento da colisão, o influenciador estava acompanhado da namorada Bia Miranda, ex-participante de reality show e neta de consideração da cantora Gretchen.
Investigação por jogos ilegais
Gato Preto também é investigado pela Polícia Civil do estado do Rio de Janeiro em uma operação que apura a divulgação ilegal do chamado “Jogo do Tigrinho”.
O influenciador chegou a ser preso há menos de duas semanas por causa das investigações, mas os detalhes do caso seguem sob sigilo.