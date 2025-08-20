Gato Preto paga fiança e é liberado após causar acidente de carro com Bia Miranda em SP

Samuel Sant’Anna, mais conhecido como Gato Preto, foi liberado sob pagamento de fiança na tarde desta quarta-feira (20), após o registro de uma colisão com um carro de luxo avaliado em R$ 1 milhão na Avenida Brigadeiro Faria Lima, na Zona Oeste de São Paulo, por volta das 6h30.

A prisão do influenciador ocorreu, pois ele não prestou socorro após a batida, já que o condutor do segundo veículo, que estava acompanhado do filho, teve de ser levado ao hospital.

Gato Preto chegou à delegacia localizada no bairro de Pinheiros por volta do meio-dia, realizou o exame de corpo de delito, e saiu acompanhado do advogado após pagamento da fiança.

No momento da colisão, o influenciador estava acompanhado da namorada Bia Miranda, de 21 anos, ex-participante de reality show e neta de consideração da cantora Gretchen. Segundo o condutor do carro HB20, que foi atingido pelo Porsche de Gato Preto, o carro do influenciador avançou o sinal vermelho.

Nas redes sociais, ele chegou a publicar, horas antes, que estava em uma balada. Nas imagens era possível perceber a presença de bebida alcóolica. Ao sair da delegacia, ele se declarou inocente.

Investigação por jogos ilegais

Gato Preto também é investigado pela Polícia Civil do estado do Rio de Janeiro em uma operação que apura a divulgação ilegal do chamado “Jogo do Tigrinho”. O influenciador chegou a ser preso há menos de duas semanas por causa das investigações, mas os detalhes do caso seguem sob sigilo.