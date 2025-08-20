Diário do Nordeste
Gato Preto paga fiança e é liberado após causar acidente de carro com Bia Miranda em SP

O influenciador passou menos de 3 horas na delecia

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Legenda: Carros emvolvidos no acidente ficaram completamente destruídos
Foto: Reprodução / TV Globo

Samuel Sant’Anna, mais conhecido como Gato Preto, foi liberado sob pagamento de fiança na tarde desta quarta-feira (20), após o registro de uma colisão com um carro de luxo avaliado em R$ 1 milhão na Avenida Brigadeiro Faria Lima, na Zona Oeste de São Paulo, por volta das 6h30.

A prisão do influenciador ocorreu, pois ele não prestou socorro após a batida, já que o condutor do segundo veículo, que estava acompanhado do filho, teve de ser levado ao hospital. 

Gato Preto chegou à delegacia localizada no bairro de Pinheiros por volta do meio-dia, realizou o exame de corpo de delito, e saiu acompanhado do advogado após pagamento da fiança.

No momento da colisão, o influenciador estava acompanhado da namorada Bia Miranda, de 21 anos, ex-participante de reality show e neta de consideração da cantora Gretchen. Segundo o condutor do carro HB20, que foi atingido pelo Porsche de Gato Preto, o carro do influenciador avançou o sinal vermelho.

Nas redes sociais, ele chegou a publicar, horas antes, que estava em uma balada. Nas imagens era possível perceber a presença de bebida alcóolica. Ao sair da delegacia, ele se declarou inocente.

Zoeira

Record consegue autorização da Justiça para entrevistar Hytalo Santos na prisão

Investigação por jogos ilegais

Gato Preto também é investigado pela Polícia Civil do estado do Rio de Janeiro em uma operação que apura a divulgação ilegal do chamado “Jogo do Tigrinho”. O influenciador chegou a ser preso há menos de duas semanas por causa das investigações, mas os detalhes do caso seguem sob sigilo.

