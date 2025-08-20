A influenciadora Bia Miranda e o rapper Gato Preto bateram o carro em que estavam, no início da manhã desta quarta-feira (20), e abandonaram o local após o ocorrido. O acidente foi registrado na Avenida Faria Lima, em São Paulo, e um vídeo teria registrado o momento em que os dois desceram do veículo.

O que aconteceu

Informações da Polícia Militar de São Paulo confirmaram que dois veículos se chocaram na via por volta das 6h30. Uma pessoa ficou ferida no acidente e foi encaminhada ao pronto-socorro do Hospital Alvorada para receber atendimento.

Segundo informações divulgadas pelo portal Metrópoles e pela página do Instagram Gossip do Dia, Gato Preto chegou a publicar um vídeo nas redes sociais citando o acidente.

Gato Preto falou sobre acidente nas redes sociais

"Bati minha Porsche, perdi R$ 1 milhão e meio. Tá suave", disse ele nas imagens, que foram removidas logo em seguida. Bia Miranda também foi vista no local do acidente gravando vídeos, que, no entanto, ainda não foram publicados em nenhuma rede social.

"Só quero minha casa", escreveu Gato Preto em outro Stories, já dentro de outro veículo. Além disso, ele também lamentou em outro vídeo: "um milhão e meio jogado fora".

Durante a madrugada, Bia Miranda e Gato Preto publicaram vários registros de uma noite regada a álcool e cigarros. Por volta das 5h46, um dos vídeos publicado pelo casal mostram os dois dentro do carro, acompanhados de outras pessoas que também mostram cigarros no vídeo.