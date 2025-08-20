Diário do Nordeste
Bia Miranda e Gato Preto sofrem acidente grave em São Paulo

Influenciadores teriam deixado o local do acidente antes da chegada de equipes da Polícia Militar de SP

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 10:31)
Zoeira
Bia Miranda e Gato Preto em registro de antes do acidente em São Paulo
Legenda: Bia Miranda e Gato Preto gravaram vídeos no local, mas excluíram registros das redes sociais
Foto: reprodução/Instagram

A influenciadora Bia Miranda e o rapper Gato Preto bateram o carro em que estavam, no início da manhã desta quarta-feira (20), e abandonaram o local após o ocorrido. O acidente foi registrado na Avenida Faria Lima, em São Paulo, e um vídeo teria registrado o momento em que os dois desceram do veículo.

O que aconteceu

Informações da Polícia Militar de São Paulo confirmaram que dois veículos se chocaram na via por volta das 6h30. Uma pessoa ficou ferida no acidente e foi encaminhada ao pronto-socorro do Hospital Alvorada para receber atendimento. 

Segundo informações divulgadas pelo portal Metrópoles e pela página do Instagram Gossip do Dia, Gato Preto chegou a publicar um vídeo nas redes sociais citando o acidente. 

Assuntos Relacionados
