Bia Miranda diz que não se feriu no acidente e vai pagar por dano em carro atingido: 'Isso é lixo'

A influenciadora Bia Miranda falou sobre o acidente de carro que se envolveu com o namorado, Gato Preto, e disse que o casal não se feriu. Eles estavam em um Porsche conversível, que ficou destruído ao bater em outro veículo e atingir um poste em São Paulo na manhã desta quarta-feira (20).

A neta de Gretchen Miranda falou que vai custear o conserto do outro carro: "Carro do senhorzinho [...] isso aí é lixo, a gente arca com a responsabilidade. Lógico que ele não vai ficar sem. Mesmo se ele estiver errado ou certo".

Horas depois do acidente, Gato Preto foi preso pela Polícia Militar, mas o motivo da captura não foi informado.

"Boa tarde, não muito feliz. Mas não aconteceu nada. Samuel está bem, não nos machucamos, não nos cortamos, enfim. Vou para rua resolver o negócio dele. Acordei, e os negócios todos na internet. Não conheço nada aqui. Vou ter que fazer um corre aqui. Estou cansada de fofoca fake [...] Vou para a rua resolver a situação. Esse mês está difícil", disse Bia nos stories do Instagram.

Bia ainda fala sobre o segundo carro envolvido e diz que vai pagar pelo prejuízo: "O que foi me passado foi que o senhor passou no sinal vermelho. Não sei quem está errado ou certo, não teve nada grave. Quero saber se tem câmera de segurança. Pedir desculpas para o senhorzinho, filho dele, se a gente estava errado. Não vi nada, não vi sinal vermelho, não vi sinal verde. Eu estava mexendo no celular. Só vi o baque".

Voltando de festa

Durante a madrugada, Bia Miranda e Gato Preto publicaram vários registros de uma noite regada a álcool e cigarros. Por volta das 5h46, um dos vídeos publicado pelo casal mostram os dois dentro do carro, acompanhados de outras pessoas que também mostram cigarros no vídeo.