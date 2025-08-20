Diário do Nordeste
Bia Miranda diz que não se feriu no acidente e vai pagar por dano em carro atingido: 'Isso é lixo'

Influencer disse que vai arcar com o prejuízo da batida. Ela se envolveu no acidente com o namorado, Gato Preto, que dirigia um Porsche conversível

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Foto de Bia Miranda durante acidente de Porsche
Legenda: Bia e Gato Preto voltavam de balada
Foto: Reprodução

A influenciadora Bia Miranda falou sobre o acidente de carro que se envolveu com o namorado, Gato Preto, e disse que o casal não se feriu. Eles estavam em um Porsche conversível, que ficou destruído ao bater em outro veículo e atingir um poste em São Paulo na manhã desta quarta-feira (20).

A neta de Gretchen Miranda falou que vai custear o conserto do outro carro: "Carro do senhorzinho [...] isso aí é lixo, a gente arca com a responsabilidade. Lógico que ele não vai ficar sem. Mesmo se ele estiver errado ou certo". 

Horas depois do acidente, Gato Preto foi preso pela Polícia Militar, mas o motivo da captura não foi informado. 

"Boa tarde, não muito feliz. Mas não aconteceu nada. Samuel está bem, não nos machucamos, não nos cortamos, enfim. Vou para rua resolver o negócio dele. Acordei, e os negócios todos na internet. Não conheço nada aqui. Vou ter que fazer um corre aqui. Estou cansada de fofoca fake [...] Vou para a rua resolver a situação. Esse mês está difícil", disse Bia nos stories do Instagram. 

Bia ainda fala sobre o segundo carro envolvido e diz que vai pagar pelo prejuízo: "O que foi me passado foi que o senhor passou no sinal vermelho. Não sei quem está errado ou certo, não teve nada grave. Quero saber se tem câmera de segurança. Pedir desculpas para o senhorzinho, filho dele, se a gente estava errado. Não vi nada, não vi sinal vermelho, não vi sinal verde. Eu estava mexendo no celular. Só vi o baque". 

Voltando de festa

Durante a madrugada, Bia Miranda e Gato Preto publicaram vários registros de uma noite regada a álcool e cigarros. Por volta das 5h46, um dos vídeos publicado pelo casal mostram os dois dentro do carro, acompanhados de outras pessoas que também mostram cigarros no vídeo.

Foto do influenciador Gato Preto
Zoeira

Influenciador Gato Preto é preso após acidente de carro em SP

O motivo da prisão não foi informado pela Polícia Militar

Redação
Há 1 hora
Membro do Exército com um cão policial, ambos treinados e atentos durante uma atividade ao ar livre.
Zoeira

TV Globo exibe 'Megan Leavey' na 'Sessão da Tarde' desta quarta-feira (20)

A 'Sessão da Tarde' desta quarta-feira (20) traz suspense para o público de casa

A. Seraphim
Há 2 horas
Gilberto Gil e Preta Gil em registro nos bastidores de um show
Zoeira

'Um mês de saudade', diz Gilberto Gil em homenagem à filha Preta Gil

Cantora faleceu no último dia 20 de julho, em meio a um tratamento contra um câncer colorretal

Redação
20 de Agosto de 2025
Bia Miranda e Gato Preto em registro de antes do acidente em São Paulo
Zoeira

Bia Miranda e Gato Preto sofrem acidente grave em São Paulo

Influenciadores teriam deixado o local do acidente antes da chegada de equipes da Polícia Militar de SP

Redação
20 de Agosto de 2025
