Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Record consegue autorização da Justiça para entrevistar Hytalo Santos na prisão

Roberto Cabrini será o responsável pela entrevista

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Hytalo Santos irá conceder entrevista
Legenda: Hytalo Santos irá conceder entrevista
Foto: Reprodução/X

A Justiça autorizou que a Record grave uma entrevista o influenciador Hytalo Santos na prisão. A celebridade da internet está presa desde a semana passada suspeita de tráfico de pessoas, exploração sexual e trabalho infantil.

A autorização foi dada pelo juiz Antônio Rudimacy Firmino de Sousa, juiz da 2ª Vara da Comarca de Bayeux, na Paraíba, responsável pelo caso de Hytalo Santos. Segundo ele, o pedido atende requisitos de constitucionalidade e defesa das acusações contra Hytalo. A informação foi publicada pelo Metrópoles e confirmada pelo colunista Gabriel Vaquer, da Folha de S. Paulo.

“A referida entrevista deverá ocorrer com obediência às regras estabelecidas pela unidade penitenciária onde se encontram os detidos, com as cautelas de estilo como medida de segurança", disse o magistrado. A gravação ocorrerá em São Paulo, antes da transferência de Hytalo para a Paraíba, ainda esta semana.

Veja também

teaser image
Zoeira

Em mansão de Hytalo Santos, adolescentes bebiam, faltavam aulas e uma delas até engravidou na casa

teaser image
País

Hytalo Santos e o marido são transferidos para o presídio de Pinheiros, em São Paulo

Roberto Cabrini será o responsável pela entrevista, que deve ser exibida na próxima edição do “Domingo Espetacular”. A Globo também procurou Hytalo, mas ele recusou o convite, segundo Gabriel Vaquer.

O caso de Hytalo ganhou grande proporção depois do vídeo publicado por Felca, com o título “Adultização”.

Assuntos Relacionados
Hytalo Santos irá conceder entrevista
Zoeira

Record consegue autorização da Justiça para entrevistar Hytalo Santos na prisão

Roberto Cabrini será o responsável pela entrevista

Redação
Há 17 minutos
Foto de Bia Miranda durante acidente de Porsche
Zoeira

Bia Miranda diz que não se feriu no acidente e vai pagar por dano em carro atingido: 'Isso é lixo'

Influencer disse que vai arcar com o prejuízo da batida. Ela se envolveu no acidente com o namorado, Gato Preto, que dirigia um Porsche conversível

Redação
Há 2 horas
Foto do influenciador Gato Preto
Zoeira

Influenciador Gato Preto é preso após acidente de carro em SP

O motivo da prisão não foi informado pela Polícia Militar

Redação
20 de Agosto de 2025
Membro do Exército com um cão policial, ambos treinados e atentos durante uma atividade ao ar livre.
Zoeira

TV Globo exibe 'Megan Leavey' na 'Sessão da Tarde' desta quarta-feira (20)

A 'Sessão da Tarde' desta quarta-feira (20) traz suspense para o público de casa

A. Seraphim
20 de Agosto de 2025
Gilberto Gil e Preta Gil em registro nos bastidores de um show
Zoeira

'Um mês de saudade', diz Gilberto Gil em homenagem à filha Preta Gil

Cantora faleceu no último dia 20 de julho, em meio a um tratamento contra um câncer colorretal

Redação
20 de Agosto de 2025
Bia Miranda e Gato Preto em registro de antes do acidente em São Paulo
Zoeira

Bia Miranda e Gato Preto sofrem acidente grave em São Paulo

Influenciadores teriam deixado o local do acidente antes da chegada de equipes da Polícia Militar de SP

Redação
20 de Agosto de 2025
Êta Mundo Melhor
Zoeira

Que horas começa 'Êta Mundo Melhor'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (20)

Celso acode Estela e Anabela.

A. Seraphim
20 de Agosto de 2025
A Viagem
Zoeira

Que horas começa 'A Viagem'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (20)

Alexandre fala, através do médium, que não se arrepende de nada e vai se vingar.

A. Seraphim
20 de Agosto de 2025
Vale Tudo
Zoeira

Que horas começa 'Vale Tudo'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (20)

Gilda avisa a Raquel sobre a prisão de Ivan.

A. Seraphim
20 de Agosto de 2025
Dona de Mim é a nova novela das sete da TV Globo
Zoeira

Que horas começa 'Dona de Mim'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (20)

Tânia assusta Jaques.

A. Seraphim
20 de Agosto de 2025
História de Amor
Zoeira

Que horas começa 'História de Amor'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (20)

Sheila ameaça Paula com uma espátula.

A. Seraphim
20 de Agosto de 2025
horóscopo de leão
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Leão hoje (20/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Leão por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
20 de Agosto de 2025
horóscopo de áries
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Áries hoje (20/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Áries por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
20 de Agosto de 2025
horóscopo de gêmeos
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Gêmeos hoje (20/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Gêmeos por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
20 de Agosto de 2025
horóscopo de touro
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Touro hoje (20/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Touro por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
20 de Agosto de 2025
horóscopo de libra
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Libra hoje (20/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Libra por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
20 de Agosto de 2025
horóscopo de capricórnio
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Capricórnio hoje (20/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Capricórnio por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
20 de Agosto de 2025
horóscopo de escorpião
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Escorpião hoje (20/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Escorpião por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
20 de Agosto de 2025
horóscopo de virgem
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Virgem hoje (20/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Virgem por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
20 de Agosto de 2025
horóscopo de aquário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Aquário hoje (20/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Aquário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
20 de Agosto de 2025