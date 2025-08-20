Record consegue autorização da Justiça para entrevistar Hytalo Santos na prisão

A Justiça autorizou que a Record grave uma entrevista o influenciador Hytalo Santos na prisão. A celebridade da internet está presa desde a semana passada suspeita de tráfico de pessoas, exploração sexual e trabalho infantil.

A autorização foi dada pelo juiz Antônio Rudimacy Firmino de Sousa, juiz da 2ª Vara da Comarca de Bayeux, na Paraíba, responsável pelo caso de Hytalo Santos. Segundo ele, o pedido atende requisitos de constitucionalidade e defesa das acusações contra Hytalo. A informação foi publicada pelo Metrópoles e confirmada pelo colunista Gabriel Vaquer, da Folha de S. Paulo.

“A referida entrevista deverá ocorrer com obediência às regras estabelecidas pela unidade penitenciária onde se encontram os detidos, com as cautelas de estilo como medida de segurança", disse o magistrado. A gravação ocorrerá em São Paulo, antes da transferência de Hytalo para a Paraíba, ainda esta semana.

Roberto Cabrini será o responsável pela entrevista, que deve ser exibida na próxima edição do “Domingo Espetacular”. A Globo também procurou Hytalo, mas ele recusou o convite, segundo Gabriel Vaquer.

O caso de Hytalo ganhou grande proporção depois do vídeo publicado por Felca, com o título “Adultização”.