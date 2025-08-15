Influenciador Hytalo Santos é preso em São Paulo nesta sexta-feira (15)

Investigado pelo Ministério Público da Paraíba (MPPB) e Ministério Público do Trabalho (MPT), o influenciador Hytalo Santos foi preso nesta sexta-feira (15) em São Paulo. Ele é suspeito de explorar e expor menores de idade nas redes sociais. As informações são do g1.

O caso ganhou repercussão após denúncias feitas pelo youtuber Felca, que possui mais de 4 milhões de inscritos no YouTube, sobre situações de “adultização” de crianças e adolescentes.

Desde o dia 6, quando o vídeo de Felca foi publicado, Hytalo passou a ser alvo de decisões da Justiça da Paraíba, além de mandados de busca e apreensão. O caso já era objeto de ação civil pública, ajuizada pelo MPPB.

A prisão contou com atuação conjunta de diversos órgãos, como o Ministério Público paraibano, o MPT, a Polícia Civil da Paraíba e de São Paulo, além da Polícia Rodoviária Federal.

A defesa do influenciador ainda não se pronunciou sobre a prisão especificamente.

Vídeo mostra prisão de Hytalo Santos

Medidas judiciais contra o influenciador

Suspensão de redes sociais e desmonetização

No dia 12, a Justiça da Paraíba determinou o bloqueio do acesso de Hytalo às próprias redes sociais e a desmonetização de todos os vídeos do influenciador. Assim, ele fica impossibilitado de gerar receita a partir de visualizações e anúncios.

Proibição de contato com as vítimas

Na mesma decisão, o influenciador foi proibido de manter qualquer contato com os adolescentes mencionados nos processos. A medida é de caráter provisório e visa evitar interferência nas investigações.

Busca e apreensão

A primeira operação foi deflagrada na quarta-feira (13), com cumprimento de mandados em condomínio de luxo no bairro Portal do Sol, em João Pessoa. Contudo, não houve apreensão de bens, pois a residência estava fechada.

No dia seguinte, a Justiça da Paraíba autorizou que policiais arrombassem o imóvel em caso de resistência, liberando a apreensão de um computador e de aparelhos celulares no local.

Cerco contra empresa

Em conjunto, o MPPB, o MPT e a Polícia Civil pediram que a Loteria do Estado da Paraíba suspenda a atuação de empresa de rifas ligada ao influenciador, por uso irregular de imagens de menores.

O que diz a defesa

A defesa afirma que o influenciador “não tinha conhecimento da execução de mandado de busca e apreensão” em uma de suas residências, devido ao caráter sigiloso da medida.

Segundo os advogados, Hytalo está à disposição da Justiça para prestar esclarecimentos e nega todas as acusações.

“[Hytalo] reitera que jamais compactuou com qualquer ato atentatório à dignidade de crianças e adolescentes e que tudo restará definitivamente provado no curso da investigação e perante o público que nele confia e o acompanha nas redes sociais”, declarou a defesa.