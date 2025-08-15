Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Influenciador Hytalo Santos é preso em São Paulo nesta sexta-feira (15)

Ele é suspeito de explorar e expor menores de idades de maneira inadequada nas redes sociais

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 10:39)
País
Legenda: O influenciador é paraibano.
Foto: Reprodução/Redes sociais

Investigado pelo Ministério Público da Paraíba (MPPB) e Ministério Público do Trabalho (MPT), o influenciador Hytalo Santos foi preso nesta sexta-feira (15) em São Paulo. Ele é suspeito de explorar e expor menores de idade nas redes sociais. As informações são do g1.

O caso ganhou repercussão após denúncias feitas pelo youtuber Felca, que possui mais de 4 milhões de inscritos no YouTube, sobre situações de “adultização” de crianças e adolescentes.

Veja também

teaser image
País

Auditor suspeito de liderar esquema de propina da Ultrafarma era melhor aluno da turma no ITA

teaser image
País

Justiça quebra sigilo telefônico e determina que BYD revele rota de suspeito de matar gari em BH

Desde o dia 6, quando o vídeo de Felca foi publicado, Hytalo passou a ser alvo de decisões da Justiça da Paraíba, além de mandados de busca e apreensão. O caso já era objeto de ação civil pública, ajuizada pelo MPPB.

A prisão contou com atuação conjunta de diversos órgãos, como o Ministério Público paraibano, o MPT, a Polícia Civil da Paraíba e de São Paulo, além da Polícia Rodoviária Federal.

A defesa do influenciador ainda não se pronunciou sobre a prisão especificamente. 

Vídeo mostra prisão de Hytalo Santos

Medidas judiciais contra o influenciador

Suspensão de redes sociais e desmonetização

No dia 12, a Justiça da Paraíba determinou o bloqueio do acesso de Hytalo às próprias redes sociais e a desmonetização de todos os vídeos do influenciador. Assim, ele fica impossibilitado de gerar receita a partir de visualizações e anúncios.

Proibição de contato com as vítimas

Na mesma decisão, o influenciador foi proibido de manter qualquer contato com os adolescentes mencionados nos processos. A medida é de caráter provisório e visa evitar interferência nas investigações.

Busca e apreensão

A primeira operação foi deflagrada na quarta-feira (13), com cumprimento de mandados em condomínio de luxo no bairro Portal do Sol, em João Pessoa. Contudo, não houve apreensão de bens, pois a residência estava fechada.

No dia seguinte, a Justiça da Paraíba autorizou que policiais arrombassem o imóvel em caso de resistência, liberando a apreensão de um computador e de aparelhos celulares no local. 

Cerco contra empresa 

Em conjunto, o MPPB, o MPT e a Polícia Civil pediram que a Loteria do Estado da Paraíba suspenda a atuação de empresa de rifas ligada ao influenciador, por uso irregular de imagens de menores.

O que diz a defesa

A defesa afirma que o influenciador “não tinha conhecimento da execução de mandado de busca e apreensão” em uma de suas residências, devido ao caráter sigiloso da medida.

Segundo os advogados, Hytalo está à disposição da Justiça para prestar esclarecimentos e nega todas as acusações.

“[Hytalo] reitera que jamais compactuou com qualquer ato atentatório à dignidade de crianças e adolescentes e que tudo restará definitivamente provado no curso da investigação e perante o público que nele confia e o acompanha nas redes sociais”, declarou a defesa.

Assuntos Relacionados
País

Influenciador Hytalo Santos é preso em São Paulo nesta sexta-feira (15)

Ele é suspeito de explorar e expor menores de idades de maneira inadequada nas redes sociais

Redação
Há 51 minutos
Imagem mostra o empresário Renê da Silva Nogueira Júnior, mais conhecido como Renê Júnior, suspeito de matar gari em BH e que teve o sigilo telefônico quebrado pela Justiça de MG
País

Justiça quebra sigilo telefônico e determina que BYD revele rota de suspeito de matar gari em BH

Empresário Renê da Silva Nogueira Júnior é suspeito de atirar contra vítima, enquanto ela trabalhava na coleta de lixo

Redação
Há 2 horas
Prefeito Marcelo Lima, de São Bernardo do Campo, segurando uma grande chave para matéria informando que ele foi afastado após operação da PF revelar esquema de corrupção
País

Prefeito Marcelo Lima, de São Bernardo do Campo, é afastado após operação da Polícia Federal

Político também precisará fazer uso de tornozeleira eletrônica

Redação
14 de Agosto de 2025
Imagem das quatro vítimas
País

Desaparecimento de homens que foram cobrar dívida milionária no Paraná é tratado como homicídio

Ouras possibilidades não foram descartadas, mas essa será a principal linha de investigação

Redação
14 de Agosto de 2025
Colagem de fotos do empresário Renê da Silva Nogueira Junior que matou gari em Belo Horizonte
País

'Teve a infelicidade de falecer', diz empresário que matou gari em Belo Horizonte

Segundo a Polícia, o empresário atirou em Laudemir após discutir com a motorista do caminhão de lixo

Redação
14 de Agosto de 2025
Imagem de Nossa Senhora de Assunção
País

Confira a oração do dia da Nossa Senhora da Assunção

Data é celebrada no dia 15 de agosto

Redação
14 de Agosto de 2025
Colagem com duas imagem mostra, à esquerda, diversos papéis de dinheiro, incluindo notas de diferentes valores, e, à direita, imagem do empresário Sidney Oliveira, dono da ultrafarma. Imagem ilustram auditor fiscal suspeito de liderar esquema de fraude na Sefaz-SP
País

Auditor suspeito de liderar esquema de propina da Ultrafarma era melhor aluno da turma no ITA

Artur Gomes da Silva Neto é acusado de arrecadar cerca de R$ 1 bilhão em propina e é descrito pelas autoridades como "gênio de crime"

Redação
14 de Agosto de 2025
Empresário que matou gari e delegada, esposa dele, em foto de ocasião anterior ao crime
País

Delegada que teve a arma usada pelo marido para matar gari pode sofrer sanções

Ana Paula Balbino Nogueira virou alvo de processo da Corregedoria-Geral da Polícia Civil de Minas Gerais

Redação
14 de Agosto de 2025
Colagem com duas fotos mostram Renê da Silva Nogueira Júnior, empresário suspeito de matar gari em Belo Horizonte
País

Empresário suspeito de matar gari tem histórico violento e é investigado por quebrar braço de ex

Preso desde o início desta semana, Renê da Silva Nogueira Júnior teve a detenção mantida pela Justiça nessa quarta-feira (13)

Redação
14 de Agosto de 2025
Local da explosão da fábrica em Quatro Barras
País

Veja quem são as vítimas da explosão em fábrica em Quatro Barras, no Paraná

Todos eram funcionários terceirizados

Redação
13 de Agosto de 2025
Sai Ponjan e Sidney Oliveira em foto do casamento
País

Sidney Oliveira casou na Tailândia em 2024; saiba quem é a esposa

O empresário, dono da rede de farmácias Ultrafarma, foi preso nessa terça-feira (12)

Redação
13 de Agosto de 2025
Foto de Sidney Oliveira, dono da Ultrafarma que foi preso. Ele é um homem branco, grisalho e usa óculos
País

Justiça mantém prisão de Sidney Oliveira, dono da Ultrafarma, após audiência de custódia

Empresário foi preso em operação contra esquema bilionário de corrupção

Redação
13 de Agosto de 2025
foto de idosa que acusou padre de agressão em missa no interior de SP
País

Idosa acusa padre de agressão em missa no interior de SP; religioso é faixa preta em jiu-jítsu

A agressão teria ocorrido durante suposto exorcismo

Redação
13 de Agosto de 2025
Pessoa usando smartphone para solicitar corrida na Uber em rua à noite, ilustrando operação da Polícia Civil do RJ que investiga quadrilha suspeita de usar inteligência artificial para fraudar Uber e gerar prejuízo de R$ 114 mil
País

Polícia investiga quadrilha que usava inteligência artificial para fraudar Uber no RJ

Criminosos teriam interferido em mais de 2 mil corridas da plataforma, gerando prejuízo de R$ 114 mil

Carol Melo
13 de Agosto de 2025
Montagem de fotos com René da Silva Nogueira, que é acusado de matar o gari Laudemir de Souza Fernandes
País

Motorista detalha assassinato de gari por empresário em BH: 'Nos tratou como descartáveis'

Eledias Aparecida Rodrigues apontou que nenhuma briga foi registrada antes da morte

Redação
13 de Agosto de 2025
Jeferson Luiz Sagaz e Ana Carolina Silva
País

PM e empresária são encontrados mortos em banheira de motel em SC

Casal não tinha sinais de violência

Redação
13 de Agosto de 2025
Colagem com duas selfies mostram a jovem Vanusa Moura Ferreira, mãe presa por supostamente deixar a filha bebê sozinha para ir a baile Funk no Rio de Janeiro
País

Mãe suspeita de deixar bebê sozinha para ir a baile funk tem prisão mantida: 'Repugnante', diz juiz

Mulher deve responder pelo crime de abandono de incapaz após deixar filha aos cuidados do irmão, de 5 anos, e ela morrer

Redação
13 de Agosto de 2025
Explosão em fábrica
País

Explosão em fábrica em Quatro Barras deixa 9 mortos e 7 feridos, confirma empresa

Incidente foi descrito pelos bombeiros como uma "detonação acidental"

Redação
13 de Agosto de 2025
foto de pastor flagrado de calcinha e peruca em bar de Goiânia
País

Pastor flagrado de calcinha e peruca em bar de Goiânia diz ser vítima de extorsão

Bispo Eduardo Costa afirmou que alguém o filmou escondido e tentou extorqui-lo

Redação
12 de Agosto de 2025
Saiba quem é Sidney Oliveira, dono da Ultrafarma, preso em operação contra corrupção em SP
País

Saiba quem é Sidney Oliveira, dono da Ultrafarma, preso em operação contra corrupção em SP

Ele ficou conhecido por ser garoto propaganda da mesma marca

Redação
12 de Agosto de 2025