Green Day fará dois shows no Brasil fora do The Town

A banda Green Day é uma das atrações do The Town, que acontece em 7 de setembro, em São Paulo. Nesta quinta-feira (29), o grupo confirmou mais dois shows em solo brasileiro: dia 9 de setembro, no Rio de Janeiro, e no dia 12 de setembro, em Curitiba.

Os ingressos começam a ser vendidos a partir do dia 4 de junho, pelo Livepass. No Rio, os preços variam entre R$ 175 e R$ 4090. Já em Curitiba, os valores ficam entre R$ 215 e R$ 4120.

A atual turnê do Green Day, The Saviors Tour, promove o álbum de estúdio mais recente do grupo, Saviors, de 2024. O décimo quarto disco de estúdio chegou ao top 10 das paradas de mais de 15 países.

Além do Brasil, o trio, formado por Billie Joe Armstrong (voz e guitarra), Mike Dirnt (baixo) e Tré Cool (bateria), confirmou shows na Colômbia, Peru, Chile, Paraguai e Argentina.