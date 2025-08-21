Diário do Nordeste
Ex-líder da banda de heavy metal Mastodon, Brent Hinds morre aos 51 anos em acidente de moto

O artista saiu do grupo em março deste ano

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Brent Hinds durante uma apresentação
Legenda: Brent Hinds disse, em março deste ano, que foi expulso da banda Mastodon, que ajudou a fundar nos anos 2000
Foto: Reprodução / Redes sociais

O músico Brent Hinds, ex-líder da banda de metal alternativo Mastodon, morreu aos 51 anos em acidente de trânsito na noite de quarta-feira (20). Segundo o site Atlanta News, Brent pilotava sua moto quando um motorista de uma BMW não deu passagem ao fazer a curva em um cruzamento.

A banda, criada nos anos 2000, lamentou a morte do artista nas redes sociais. “Tentando processar a perda desta força criativa”, disse nas redes sociais.

"Estamos em um estado de tristeza e pesar imensuráveis. Na noite passada, Brent Hinds morreu em resultado de um trágico acidente, estamos de coração partido, em choque, e ainda tentando processar a perda desta força criativa com quem compartilhamos tantos triunfos, marcos e a criação de uma música que tocou o coração de tantas pessoas", escreveu o grupo.

Em 2015, o grupo esteve no Brasil para se apresentar no Rock in Rio.

Veja a publicação

"Nossos corações estão com os familiares, amigos e fãs de Brent. Neste momento, pedimos respeito à privacidade de todos durante esse período difícil", seguiu o comunicado. 

Quem era Brent Hinds

Brent Hinds fundou a banda Mastodon junto com o baixista Troy Sanders, o guitarrista Bill Kelliher e o baterista Brann Dailor. Em março deste ano, o grupo anunciou que decidiu se separar de Hinds. Porém, meses depois, ele afirmou que foi expulso do grupo, contrariando a afirmação anterior de que era uma decisão conjunta.

Ao longo dos 25 anos de banda, a Mastodon colocou nove álbuns na Billboard 200, sendo três deles no Top10: The Hunter (2011), One More ‘Round the Sun (2014) e Emperor of Sand (2017). O grupo também foi indicado seis vezes aos prêmios Grammy, vencendo em 2018 como Melhor Performance de Metal.

 

Brent Hinds durante uma apresentação
Zoeira

Ex-líder da banda de heavy metal Mastodon, Brent Hinds morre aos 51 anos em acidente de moto

O artista saiu do grupo em março deste ano

Redação
Há 1 hora
