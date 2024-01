Luana Piovani relembra agressão sofrida por Dado Dolabella, atual de Wanessa Camargo

A atriz Luana Piovani usou seu perfil no Instagram para alfinetar o casal Wanessa Camargo (confinada no BBB 24) e seu ex, o ator Dado Dolabella, nesta quarta-feira (10).

Através dos stories, Luana compartilhou uma publicação na qual um internauta menciona que a atriz foi agredida pelo ex-companheiro. "Só eu que olho pra ele e lembro que bateu na Luana Piovani ou acontece com vocês também?", dizia a legenda da imagem compartilhada por Luana. "Geral achando o casal 'fofo'", escreveu ela, ao acrescentar um emoji com cara de vômito.

A loira voltou ao assunto em stories seguintes, lembrando outras agressões que partiram de Dolabella. "Se você se relacionar com um cara que já agrediu quatro mulheres, parabéns, é uma escolha sua. Mas, de novo, o Brasil todo passar pano, é um problema nosso", destacou.

Quatro agressões

Segundo Piovani, quatro mulheres denunciaram Dado à polícia por agressão. "Ela (Wanessa) está lá e está levando com ela, o namorado dela, que é um agressor. Não importa se ele come carne ou não, ele diz que batia em mulheres porque ingeria sangue. Vale lembrar que são quatro [denúncias]. Eu fui a primeira", contou.

"A Wanessa, muito querida e batalhadora, dona do seu destino, não está lá sozinha. Está lá com a sombra de um criminoso. Por estar apaixonada, quiçá ter sido a vida toda, ela também deixa participar um criminoso no BBB. Como é muito fácil de ludibriar, as pessoas acham que está tudo maravilhoso", complementou a atriz.

Luana ainda alfinetou o próprio reality, ao dizer que todo o país para ao assistir o "programa de quinta", e que os participantes confinados levam consigo os familiares que estão do lado de fora.

Não é a primeira vez que um ex dela participa do BBB. Na edição de 2022, com a participação do ex-marido Pedro Scooby, ela foi mencionada diversas vezes em fofocas aqui fora.

Agressão a Luana

Luana e Dado namoraram por dois anos. Em outubro de 2008, ele foi acusado pelo crime de lesão corporal contra ela e uma funcionária. A pena por esse crime pode chegar a três anos de detenção. No caso, o Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ) condenou o ator a dois anos e nove meses de prisão em regime aberto.

Luana alegou ter levado um tapa de Dado no rosto em uma briga causada por ciúmes do ator. Uma camareira que tentou separar a briga também acabou se machucando. As duas prestaram queixa na época.

Dolabella chegou a ficar preso por 24 horas já em 2009 por desrespeitar uma decisão judicial de se manter a 250 metros de Piovani. Mas ele recorreu da decisão e, em 2013, um desembargador do TJRJ anulou a condenação, alegando ser "público e notório que a indicada vítima nunca foi uma mulher oprimida ou subjugada aos caprichos do homem".

Já em 2014, o processo foi parar no Supremo Tribunal de Justiça (STJ), que retrocedeu e manteve a condenação de Dado por unanimidade. No entanto, apesar da condenação, o réu nunca cumpriu a pena porque a agressão prescreveu.