Wanessa Camargo confirma volta com Dado Dolabella

Wanessa Camargo e Dado Dolabella reataram o namoro. A informação foi dada pela própria cantora ao Gshow na noite dessa sexta-feira (10), momentos antes de ela subir ao palco em seu retorno aos shows, em uma casa noturna em São Paulo.

"Está tudo bem. Estamos juntos, vivendo nossa história. Queremos fazer nosso caminho. Não precisamos contar tudo", confirmou Camargo.

A cantora fez sua primeira apresentação após a conturbada participação no BBB 24, de onde saiu expulsa. O evento reuniu, além do amado, a família e vários famosos, incluindo os colegas ex-BBBs como Lucas Buda, Marcus Vinicius, Lucas Luigi, Yasmin Brunet, Pitel, Lucas Pizane, Nizam, entre outros.

"Já tínhamos sido flagrados juntos, mas hoje ele está aqui e todos vão ver que voltamos oficialmente. É uma história de anos", complementou Wanessa.

Longa história

O mais recente término do casal ocorreu dias após a cantora sair do BBB. "Tenho muito carinho por tudo que vivi, mas, nesse momento, preciso olhar para mim, para meus filhos, para meu trabalho. Ainda tenho o sentimento, lógico, mas preciso me amar e me acolher primeiro agora", disse ela em meados de março ao Fantástico.

Os pombinhos haviam retomado o namoro vinte anos depois de terem vivido o primeiro e tumultuado relacionamento.

Depois da primeira relação, a cantora passou 17 anos com o empresário Marcus Buaiz, com quem teve José Marcus e João Francisco, de 12 e 9 anos, respectivamente. Eles se separaram em maio de 2022.

Zilu desaprova

De acordo com o colunista Gabriel Perline, do portal IG, Zilu Camargo, mãe de Wanessa, não estaria muito contente com a volta do casal. Ele contou em sua coluna que a sogra de Dado chegou bem depois dele ao show, deixando claro que não queria cumprimentá-lo.

Quando questionada sobre se havia dado um "puxão de orelha" na filha, Zilu respondeu: "Eu falei: A decisão é sua. Escolha sua. Seja feliz do seu jeito".

O show da última noite foi embalado por antigos sucessos que fazem parte dos 24 anos de carreira de Wanessa, bem como pela nova "Caça Like", uma música sobre o "linchamento virtual sem a possibilidade de troca" que vem passado, como ela mesma explicou.

A abertura do show foi de de Diego Martins, o ator que interpretou Kelvin, na novela Terra e Paixão (2023-2024), e que prepara uma fase musical, já trabalhando o hit "Te Esquecer".

Fotos: Reprodução/Instagram