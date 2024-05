Juliana Didone recebe críticas ao fazer vídeo sobre tragédia no Rio Grande do Sul; entenda

Um vídeo da atriz Juliana Didone, 39, sobre a situação do Rio Grande do Sul viralizou e recebeu duras críticas nas redes sociais, nessa sexta-feira (10). Inicialmente publicado no Instagram, a esquete apresentou a gaúcha fazendo uma performance no chuveiro, enquanto a água caía sobre ela — em referência às chuvas na região Sul do País.

Ao fundo do vídeo, a atriz fez uma narração de um poema: "E no Rio Grande do Sul, o povo todo chora não é porque a Madonna foi embora, ela fez uma grande doação. Empatia é ter coração, mas é que a chuva virou enchente e essa gente perdeu suas paredes, seus parentes, sua história. A fé em Deus foi afogada junto com bebês, cachorros e sonhos em toneladas".

Ainda em texto, ela cita palavras como "pix", "emergência climática" e "pesadelo".

Dor, palavra, minha terra tão amada, que tristeza te vem inundada. Podia ser só um pesadelo, mas a emergência climática extrema e negação. Quem pode resolver, parece que não querer enxergar que toda essa destruição é descuido, abuso da nossa terra, e o que resta para essa gente desamparada é a gente, do lado de cá, super-heróis de verdade não usam capa não podem voar, mas podem se voluntariar, podem um Pix realizar e ajudar minimamente o povo que implora por um sopro de esperança Juliana Didone Atriz

Por conta dos comentários pesados da forma como ela retratou as chuvas, Juliana decidiu apagar o vídeo das redes sociais.

Críticas sobre desperdício de água

O vídeo de Juliana viralizou e chegou a entrar nos assuntos mais comentados do "X" (antigo Twitter). Muitos usuários da plataforma não analisaram o vídeo de bom tom. Alguns dos perfis destacaram que Juliana estava desperdiçando água enquanto muitas pessoas estão sem.

"Pensando aqui que a Juliana Didone realmente achou uma boa ideia ligar o chuveiro, gravar, editar, reduzir a velocidade, narrar por cima e postar essa bomba", escreveu uma pessoa.

"Em 2004, a Juliana Didone encantava o Brasil como Letícia de Malhação. E 20 anos depois envergonha o país com esse papelão desperdiçando água enquanto o estado que ela usa para lacrar sofre com falta de água", analisou outro usuário do Twitter.