Cariúcha e filho de Gugu são flagrados aos beijos em festa de João Silva; veja imagens

Eles até dançaram juntos em evento

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 08:28)
Zoeira
Redes sociais repercutiu cenas de João Liberato e Cariúcha juntos
Legenda: Redes sociais repercutiu cenas de João Liberato e Cariúcha juntos
Foto: Reprodução/Redes Sociais

A apresentadora Cariúcha foi flagrada aos beijos com João Augusto Liberato — herdeiro de Gugu Liberato — durante a festa promovida por João Silva na madrugada desta sexta-feira (22).

Cenas dos dois aos abraços e beijos caíram nas redes sociais. É possível ver ainda a interação do casal durante um momento de dança na festa, com direito a mão boa, abraços e até um beijão que deixou o herdeiro sujo de batom.

Veja imagens:

João Liberato e Cariúcha foram filmados aos beijos em evento
Legenda: João Liberato e Cariúcha foram filmados por demais convidados de evento
Foto: Reprodução/Redes Sociais

Beijo de João Liberato e Cariúcha teve foi de língua
Legenda: Beijo de João Liberato e Cariúcha teve foi de língua
Foto: Reprodução/Redes Sociais

O clima chegou a esquentar quando a apresentadora do "Fofocalizando" chegou a rebolar no famoso.

Procurada pelo Leo Dias para explicar a relação, Cariúcha brincou: “Me deixa em paz, Leo, com meus bebêzinhos”.

