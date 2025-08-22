Cariúcha e filho de Gugu são flagrados aos beijos em festa de João Silva; veja imagens

A apresentadora Cariúcha foi flagrada aos beijos com João Augusto Liberato — herdeiro de Gugu Liberato — durante a festa promovida por João Silva na madrugada desta sexta-feira (22).

Cenas dos dois aos abraços e beijos caíram nas redes sociais. É possível ver ainda a interação do casal durante um momento de dança na festa, com direito a mão boa, abraços e até um beijão que deixou o herdeiro sujo de batom.

Veja imagens:

Legenda: João Liberato e Cariúcha foram filmados por demais convidados de evento Foto: Reprodução/Redes Sociais

Legenda: Beijo de João Liberato e Cariúcha teve foi de língua Foto: Reprodução/Redes Sociais

O clima chegou a esquentar quando a apresentadora do "Fofocalizando" chegou a rebolar no famoso.

Procurada pelo Leo Dias para explicar a relação, Cariúcha brincou: “Me deixa em paz, Leo, com meus bebêzinhos”.

Veja também Zoeira Show do Green Day no Rio de Janeiro é cancelado; saiba o motivo e como pedir reembolso Zoeira Ex-líder da banda de heavy metal Mastodon, Brent Hinds morre aos 51 anos em acidente de moto

Vale lembrar que a apresentadora tem 41 anos, enquanto o filho mais velho de Gugu tem 23. Além do primogênito, o apresentador deixou as gêmeas Marina e Sofia, de 21 anos. O trio é fruto do casamento dele com a médica Rose Miriam Di Matteo.