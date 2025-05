Influenciadora cearense Thayse Teixeira briga com Cariúcha ao vivo no Fofocalizando; veja vídeo

A influenciadora cearense Thayse Teixeira brigou ao vivo com a apresentadora Cariúcha, no programa Fofocalizando, no SBT, na tarde desta quinta-feira (29). Ela reclamou que a carioca não a deixava falar e ameaçou deixar a atração caso não conseguisse mais se expressar.

"Ela vai me deixar falar hoje, né? Se ela não for, diga, que eu peço para sair", disparou Thayse. Cariúcha não deixou barato e disse: "Entenda que o programa é meu e você é a convidada".

Thayse então retrucou que ela deveria ter "educação e saber receber a convidada" e reclamou que ela falava por cima. "Amor, eu falo em cima de Leo Dias", respondeu a apresentadora.

Nos comentários das postagens da atração no Instagram, internautas saíram em defesa de Thayse. "Mas já está passando dos limites, não deixa ninguém falar e sempre sabe de tudo… gosto dela, mas...", disse um usuário.

'Chegou agora e quer sentar na janela'

"Léo Dias é Léo Dias, você grita sua mãe, eu não!", esbravejou a cearense. "Ela quer falar, não deixa ninguém falar, e ainda quer ter razão", comentou Teixeira. Cariúcha retrucou novamente e disse que Thayse "chegou agora e quer sentar na janela" e que ela já estava há dois anos no Fofocalizando.

"Por isso que você tem que fazer por onde continuar, senão você sai", disparou a influencer do Cariri. Cariucha riu e acusou Thayse de querer "roubar" seu lugar no programa do SBT.

"'Não, que eu não sou tapa buraco de ninguém, não", finalizou Thayse Teixeira.