MC Poze do Rodo: Quem é o cantor preso por envolvimento com tráfico e apologia ao crime

O cantor MC Poze do Rodo, nome artístico de Marlon Brandon Coelho Couto Silva, foi preso na madrugada desta quinta-feira (29) por agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Aos 25 anos, Poze é investigado por apologia ao crime e suposta ligação com o tráfico de drogas, especialmente com a facção criminosa Comando Vermelho (CV).

Segundo as autoridades, os shows do artista ocorreriam majoritariamente em áreas dominadas pela facção, com forte presença de traficantes armados, que, segundo as investigações, garantiam a segurança dos eventos. A DRE também afirma que suas letras promovem o tráfico e incitam confrontos armados entre grupos rivais, o que colocaria em risco a população civil.

DA FAVELA AO ESTRELATO: QUEM É POZE DO RODO

Criado na comunidade do Rodo, em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio, Poze ganhou notoriedade ao retratar nas letras sua vivência nas favelas. Seu estilo mistura funk e trap, o chamado "trap de cria", e rapidamente conquistou milhões de ouvintes nas plataformas digitais.

Em entrevista ao programa "Profissão Repórter", da TV Globo, em outubro de 2024, Poze revelou que chegou a ser baleado e preso durante a adolescência, quando trabalhava para o tráfico. “E eu pensei: vou querer ficar nessa vida aqui ou viver uma vida tranquila? Então, eu foquei em viver uma vida tranquila”, disse, defendendo que hoje busca passar uma mensagem diferente aos jovens da favela.

Apesar da tentativa de distanciamento da criminalidade, as letras do cantor continuaram abordando o cotidiano do tráfico. Em 2019, ele foi preso durante um show em Mato Grosso por apologia ao crime, mas foi absolvido posteriormente.

FENÔMENO NAS REDES E POLÊMICAS

Com mais de 4 milhões de ouvintes mensais no Spotify, os cachês de Poze giram em torno de R$ 200 mil por show. Em 2022, lançou o primeiro álbum, "O Sábio", e a trajetória inclui hits como "Tô Voando Alto", "Homenagem Pra Tropa do Rodo" e "Vida Louca", além de uma turnê internacional e colaborações com nomes como Xamã e MC Hariel.

Na vida pessoal, o artista mantém um relacionamento marcado por idas e vindas com a influenciadora e empresária Viviane Noronha, mãe de três dos seis filhos do artista. O casal está junto desde antes da ascensão de Poze à fama, e a relação entre os dois já gerou polêmicas — especialmente pelo fato de Viviane ter engravidado pela primeira vez aos 16 anos.

Apesar das controvérsias e das separações ao longo dos anos, em outubro de 2024, eles oficializaram a união em uma cerimônia reservada para amigos e familiares. No momento da prisão do cantor, imagens exibidas pela TV Globo mostraram que Viviane acompanhava o companheiro.

Em novembro do ano passado, Poze e Viviane Noronha se tornaram alvos da Operação Rifa Limpa, da Polícia Civil do Rio, que investiga um esquema de rifas ilegais realizadas nas redes sociais. Os sorteios, que teriam movimentado cerca de R\$ 10 milhões, ofereciam prêmios como dinheiro e até um carro de luxo. A investigação aponta manipulação nos resultados e possível não entrega dos prêmios.