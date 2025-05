Zé Felipe pede para fãs não atacarem Virginia após fim do relacionamento: 'Não foi ela que terminou'

O cantor Zé Felipe usou as redes sociais, nesta quinta-feira (29), para defender a ex-companheira Virgina Fonseca dos ataques após o anúncio do término do relacionamento entre os dois. Segundo o artista, alguns seguidores estão atribuindo o fim a uma decisão da influenciadora, o que não seria real.

"Quero pedir do fundo do meu coração mesmo para todo mundo parar de atacar a Virginia. Não foi ela que terminou esse casamento, a gente entrou num consenso, fui eu e ela, nós dois juntos. E vi que isso é o melhor para não dar briga", explicou ele em uma série de stories no Instagram.

Zé Felipe citou o sofrimento pelo qual ambos têm passado por conta da decisão, mas ressaltou que o momento não seria de mentiras, mas de garantir o bom convívio na família que construíram. Os dois são pais de Maria Alice, de 3 anos, Maria Flor, de 2 anos, e José Leonardo, de apenas 1 ano.

Veja também Zoeira Virginia e Zé Felipe se pronunciam e dizem que término 'não é marketing' Zoeira Zé Felipe chora durante primeiro show após término com Virginia: 'Emocionou'

"A gente tem uma família, a gente tem filhos. Então, não tem quem tá sofrendo mais, quem tá sofrendo menos, eu acho que cada um tem uma forma de sofrer. E sei que ela tá com o coração despedaçado, como eu tô também. Eu peço só que parem de inventar coisas, sabe, do fundo do coração mesmo", garantiu o cantor.

O filho de Leonardo pontuou que existe "carinho e respeito" entre eles, ressaltando também que o maior presente já recebido por ele se concretiza com os três filhos que são frutos da relação.

Show em Portugal após término

Antes de fazer o apelo, Zé Felipe agradeceu o último show feito por ele, em Portugal. No palco, durante a noite de quarta (28), ele chegou a chorar e foi filmado por Virginia.

Legenda: Zé Felipe agradeceu Virginia pela relação e pelos cuidados com os filhos dos dois Foto: reprodução/Instagram

"Quero agradecer a todo mundo ontem! O show em Portugal foi incrível, a energia de vocês foi incrível! É isso, muito obrigado! Obrigado a todo público português, africano e brasileiro por tanto carinho e amor. Amo muito vocês!", disse.

O término dos dois foi confirmado em um post compartilhado no Instagram. Na manhã seguinte, os dois surgiram em um vídeo no Instagram para explicar a decisão aos fãs.

"A gente construiu uma família, né? Três filhos abençoados, lindos, saudáveis, e eu acho que tudo é por eles. Então, é melhor a gente deixar assim e ter uma amizade, ter um respeito", disseram na gravação.