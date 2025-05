Zé Felipe chora durante primeiro show após término com Virginia: 'Emocionou'

O cantor Zé Felipe chorou durante uma apresentação da música "Só tem Eu" em Coimbra, Portugal, nessa quarta-feira (28). Foi o primeiro show realizado por ele após a separação da influenciadora Virginia Fonseca.

Em vídeo publicado nas redes sociais de Virginia, Zé aparece com as mãos no rosto, enquanto o público acompanha melodia da canção. Em seguida, ele canta o trecho: “Se não sou eu, vai ser quem o amor teu? Só você não percebeu que só tem eu”.

Ao fundo da gravação, a voz da influenciadora é ouvida cantando o refrão. "Zé emocionou", escreveu ela na postagem.

Fim do casamento

O anúncio do fim do casamento de Virginia e Zé Felipe veio por meio de uma publicação simultânea nas redes sociais, na última terça-feira (27). Ambos explicaram que continuarão amigos, com o objetivo de cuidar dos três filhos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

Na legenda, o ex-casal explica que optou pela honestidade e não "por uma vida de aparências". "Não julguem e não criem histórias. Somos humanos e estaremos sempre em busca da felicidade plena, a mesma que um dia vivemos", acrescentaram.

Na quarta-feira (28), os dois vieram a público nos stories do Instagram esclarecer que o término é real, e que não se trata de uma estratégia de marketing. "Zé não vai lançar música e eu não vou lançar produto. Não tem nada a ver uma coisa com a outra", asseguraram. "Vamos continuar uma família, pelo bem dos nossos filhos e por tudo que a gente construiu, viveu, foi tudo muito especial".