Virgínia fez exigências ao hotel após anúncio de separação, diz colunista

A influenciadora digital Virgínia Fonseca teria feito exigências à equipe do hotel onde ela e Zé Felipe estão hospedados, em Lisboa, Portugal, após o anúncio da separação dos dois.

Conforme a colunista Fábia Oliveira, a influenciadora pediu que nenhuma informação sobre o casal vazasse para a imprensa. A direção do hotel fez uma reunião emergencial com os funcionários após o anúncio, e cada colaborador foi orientado a assinar um termo de responsabilidade e sigilo.

Virgínia ainda teria pedido que o hotel comunicasse oficialmente que ela já havia feito checkout do hotel. Ainda segundo fontes do local, o ex-casal continua dividindo a mesma suíte e circulou no hotel em clima cordial, sem sinais de tensão.

Virgínia e Zé anunciaram o término do casamento na terça-feira (27). Nesta quarta-feira (28), eles apareceram abalados nas redes sociais negando que o fim da relação era uma ação de marketing. A influenciadora, inclusive, disse que estaria presente hoje no show do cantor em Coimbra. Antes da apresentação, ela visitou o Santuário de Fátima, em Fátima.