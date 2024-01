MC Poze do Rodo será pai pela sexta vez e brinca com Neymar: 'Vai ficar difícil de me alcançar'

O funkeiro MC Poze do Rodo revelou, na tarde desta terça-feira (23), que será pai pela sexta vez. Em publicação divertida nos stories do Instagram, o artista compartilhou a novidade com os seguidores.

"Vou ser papai mais uma vez sim. Neymar, vai ser difícil você me alcançar", afirmou na postagem do perfil oficial.

Filhos de MC Poze

MC Poze já é pai de Julia, de 3 anos, Miguel, de 2 anos, e Laura, de 1 ano, todos frutos de seu relacionamento com sua ex-mulher, Vivianne Noronha. Também teve a pequena Jade, filha da influenciadora Isabelly Pereira. E foi pai de Manu, em novembro, sendo filha da influenciadora mineira Myllena Rocha.

Ao saber da gestação de Jade, Vivianne usou as redes sociais para desejar saúde para o bebê e "tudo de bom sempre". Poze e Vivianne estão separados desde maio de 2021.

Em 2023, Isabelly precisou se defender de ataques de fãs do funkeiro, que a acusaram de engravidar de propósito para se promover. Ela esclareceu que o cantor não era casado quando eles se relacionaram e ela engravidou.