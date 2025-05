MC Poze do Rodo é preso no RJ suspeito de se apresentar em shows exclusivos para o CV

O cantor Marlon Brandon Coelho Couto, conhecido como MC Poze do Rodo, foi preso temporariamente, na madrugada desta quinta-feira (29), no Rio de Janeiro. A Polícia Civil afirma que ele teria se apresentado em shows exclusivos promovido em áreas do Comando Vermelho (CV).

O artista foi capturado pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) em casa, num condomínio de luxo no bairro Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste da capital fluminense. Segundo as investigações, ele é acusado de apologia ao crime e envolvimento com o tráfico de drogas. As informações são do portal g1.

A Polícia Civil afirma que MC Poze do Rodo teria se apresentado em festas realizadas em áreas dominadas pela facção CV, inclusive, tendo a segurança nesses eventos feita por membros armados.

Os shows seriam usados pela organização para estrategicamente "aumentar seus lucros com a venda de entorpecentes, revertendo os recursos para a aquisição de mais drogas, armas de fogo e outros equipamentos necessários à prática de crimes."

A DRE ainda afirma que o repertório de MC Poze do Rodo faz "clara apologia ao tráfico de drogas e ao uso ilegal de armas de fogo", além de "incitar confrontos armados entre facções rivais", o que frequentemente resultaria em "vítimas inocentes".

"A Polícia Civil reforça que as letras extrapolam os limites constitucionais da liberdade de expressão e artística, configurando crimes graves de apologia ao crime e associação para o tráfico de drogas. As investigações continuam para identificar outros envolvidos e os financiadores diretos dos eventos criminosos", declarou ao portal.

No último dia 19 de maio, o cantor viralizou ao aparecer em vídeos cantando em um baile funk na Cidade de Deus, Zona Oeste do Rio. Nas gravações, é possível observar que homens com fuzis acompanham a apresentação. Na ocasião, ele teria cantado diversas canções enaltecendo o CV.

Essa não foi a primeira vez que MC Poze foi flagrado em situações do tipo este ano. Em março, mais um vídeo dele se apresentando em uma festa com parte do público armado também foi divulgado.