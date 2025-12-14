Diário do Nordeste
CAPTEI: Natal com sotaque nobre movimenta o Memorial Edson Queiroz

Memorial Edson Queiroz transforma a Praça Nossa Senhora do Ó em vitrine da tradição cearense com programação cultural

Jeritza Gurgel jeritza.gurgel@svm.com.br
Legenda: Igor Queiroz Barroso e Ana Afif Queiroz
Foto: LC Moreira

Deu match entre memória, arte e espírito natalino.

O Memorial Edson Queiroz abriu suas portas — e a praça — para o Ciclo Natalino do Ceará, na noite de sexta-feira, 12. Nos dias  13, 19 e 20 de dezembro, um Natal de pedigree cultural, assinado pelo Instituto Myra Eliane em parceria com a Secult Ceará e a Secretaria de Cultura de Cascavel.

Legenda: Memorial Edson Queiroz
Foto: LC Moreira

Na Praça Nossa Senhora do Ó, o script foi: Coral da Unifor, Camerata do Memorial, teatro em estado de graça, chorinho afinado, reisados em desfile simbólico e até Papai Noel em aparição estratégica.

Legenda: Decoração de Natal na Praça NS do Ó
Foto: LC Moreira

Legenda: Decoração de Natal na Praça NS do Ó
Foto: LC Moreira

Legenda: Coral da Unifor
Foto: LC Moreira

Legenda: Camerata do Memorial Edson Queiroz
Foto: LC Moreira

O encerramento contou com aplausos longos, com Natal Sertanejo, orquestra de sopros, narrativas ancestrais e feira de artesanato — luxo da raiz.

Legenda: Praça nossa Senhora do Ó
Foto: LC Moreira

Mais que festa, o ciclo reafirma posição: tradição é ativo cultural, e Cascavel, neste Natal, vira sala de estar da identidade cearense.

Legenda: Alvino Neto e Igor Queiroz Barroso
Foto: LC Moreira

Em tempo: quem sabe, sabe!

Veja nas fotos da movimentação social captadas por LC Moreira!

Legenda: Victor, Aline e Igor Queiroz Barroso
Foto: LC Moreira

Legenda: Aline Barroso e Ana Afif Queiroz
Foto: LC Moreira

Legenda: Jerônimo Munhoz, Ana Afif Queiroz, Victor, Aline e Igor Queiroz Barroso
Foto: LC Moreira

Legenda: Viviane Rufino e Alessandre Fidelis
Foto: LC Moreira

Legenda: Rogério Lima
Foto: LC Moreira

Legenda: Natal no Memorial Edson Queiroz
Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Afif, Igor Queiroz Barroso e Papai Noel
Foto: LC Moreira

Legenda: Natal no Memorial Edson Queiroz
Foto: LC Moreira