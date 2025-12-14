CAPTEI: Natal com sotaque nobre movimenta o Memorial Edson Queiroz
Memorial Edson Queiroz transforma a Praça Nossa Senhora do Ó em vitrine da tradição cearense com programação cultural
Deu match entre memória, arte e espírito natalino.
O Memorial Edson Queiroz abriu suas portas — e a praça — para o Ciclo Natalino do Ceará, na noite de sexta-feira, 12. Nos dias 13, 19 e 20 de dezembro, um Natal de pedigree cultural, assinado pelo Instituto Myra Eliane em parceria com a Secult Ceará e a Secretaria de Cultura de Cascavel.
Na Praça Nossa Senhora do Ó, o script foi: Coral da Unifor, Camerata do Memorial, teatro em estado de graça, chorinho afinado, reisados em desfile simbólico e até Papai Noel em aparição estratégica.
O encerramento contou com aplausos longos, com Natal Sertanejo, orquestra de sopros, narrativas ancestrais e feira de artesanato — luxo da raiz.
Mais que festa, o ciclo reafirma posição: tradição é ativo cultural, e Cascavel, neste Natal, vira sala de estar da identidade cearense.
Em tempo: quem sabe, sabe!
