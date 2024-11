Poze do Rodo e Vivi Noronha: Investigados por sorteios online, MC rifou carro milionário por R$ 0,99

Investigado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro por sorteios online, MC Poze do Rodo divulgou em suas redes sociais a rifa de um carro modelo Tesla Cybertruck, avaliado em R$ 2 milhões, por apenas R$ 0,99. O veículo estaria irregular e o valor do sorteio chamou a atenção de agentes de segurança, pois "reforça o caráter ilusório e atrativo da fraude".

O caso veio à tona nesta sexta-feira (1º) por meio da Operação Rifa Limpa, e, segundo o jornal O Globo, não há documentos que comprovem a propriedade legítima do Tesla, e nem garantia de que o item será entregue ao suposto vencedor da rifa.

Horas antes de sua casa ser alvo de busca e apreensão, o artista divulgou a rifa nos stories. Segundo a publicação, a pessoa que pagasse a cota de menos de R$ 1 teria, supostamente, direito a escolher entre o veículo e uma quantia de R$ 1 milhão.

Poze não foi incluído da força-tarefa, apesar de seu nome aparecer nas investigações, mas, sua esposa, a influenciadora Vivi Noronha, foi alvo da operação. A Polícia Civil carioca apura crimes de jogo de azar, associação criminosa e lavagem de capitais.

Foram alvos ainda outros influenciadores como Roger Rodrigues dos Santos, o Roginho Dú Ouro; Jonathan Luis Chaves Costa, o Jon Jon; e Bolívar Guerrero Silva, cirurgião plástico equatoriano, que foi preso.

'Tour' por mansão de Poze do Rodo e Vivi

Policiais cumpriram mandado de apreensão na mansão do casal, e agentes da Delegacia de Defraudações divulgaram imagens das diligências, fato que chamou atenção nas redes sociais.

Internautas brincaram com as imagens da operação: "Nem o Poze e Vivi fizeram tour pela casa nova, a polícia mostrando tudo para vocês".

Legenda: Mansão tem, pelo menos, duas quadras de esporte Foto: Reprodução

Legenda: Closet da residência chamou atenção nas redes sociais Foto: Reprodução

Legenda: Joias do MC foram apreendidas na Operação Foto: Reprodução

A propriedade tem pelo menos duas quadras de esportes, sala climatizada com quadros estampados com o rosto de Poze e um closet "gigante". O MC chegou a reclamar da entrada dos policiais em sua casa, nos stories: "Os caras entram aqui em casa, filmam minha casa toda, meu quarto, meus pertences".

Na casa, foram apreendidos cordões de ouro com diamantes, 11 aparelhos celulares, dez porta-joias, dois rádios transmissores, duas pistolas, uma espingarda e quatro carros da garagem do casal, avaliados em mais de R$ 1 milhão.