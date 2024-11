Entenda o significado do novo clipe de Anitta com The Weeknd, que gerou polêmica na web

O novo clipe de Anitta e The Weeknd, "São Paulo", deu o que falar nas redes sociais e dividiu opiniões entre fãs e consumidores de música. A cantora brasileira usou uma polêmica barriga de grávida que tinha uma boca.

O videoclipe foi gravado em Nova York e pode ser uma virada de chave na carreira de The Weeknd, e também mais uma empreitada de Anitta para se firmar no mercado internacional.

Papel do bebê

Uma análise da jornalista musical Carol Prado, do g1, aponta que o bebê que Anitta "carrega" seria a mudança de The Weeknd para Abel. O nome de batismo do cantor canadense é Abel Makkonen Tesfaye, e ele já tinha revelado em 2023 planos de "matar" seu nome artístico.

Em relação ao clipe de "São Paulo", a especulação é que Anitta estaria gestando Abel. O título da música também representaria isso, pois pode ser uma referência ao São Paulo da Bíblia, e não à cidade.

Em 7 de setembro, Dia da Independência no Brasil, The Weeknd fez um show histórico em São Paulo (SP) no Estádio Morumbis. À época, Anitta participou da apresentação.

No livro sagrado, o apóstolo reflete sobre ressurreição e transformação de corpos. Em julho, The Weeknd postou uma mensagem sobre isso, acompanhada de uma imagem do santo: "A humanidade presente é frágil, deterioradora e fraca, mas, para compartilhar a vida eterna, os corpos precisam ser transformados".