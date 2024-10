Anitta está grávida? Fãs reagem à foto da cantora mostrando a barriga

A cantora Anitta causou nas redes sociais nesta sexta-feira (25) ao divulgar uma foto usando uma barriga de grávida. Na legenda, ela escreveu: "era para manter segredo...", o que gerou especulações entre fãs e curiosos.

Na foto, a funkeira está de roupa íntima e usando uma máscara que tem uma espécie de microfone conectada nela.

Internautas apontam que a foto é para uma possível parceria musical com o cantor The Weeknd. Os dois se apresentaram juntos no show exclusivo do artista realizado em São Paulo neste ano.

Veja também É Hit Réveillon do Marina Park terá 5 dias com 20 atrações de sertanejo, forró e axé; veja programação É Hit Cearense Matuê é indicado em quatro categorias principais do Prêmio Multishow 2024; veja lista

The Weeknd comenta

A especulação aumentou quando o próprio The Weeknd comentou: "Ai meu Deus, parabéns!", em inglês. Os dois possuem uma parceria não oficializada chamada "São Paulo".

"Engravidou do The Weeknd", escreveu um fã. "Vai nascer São Paulo ft. the Weeknd? Amo", disse o influenciador Lucas Rangel.

Diplo, que é amigo e parceiro de músicas de Anitta, deixou um comentário em português: "Mal posso esperar para conhecer nosso bebezinho".