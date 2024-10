Réveillon do Marina Park terá 5 dias com 20 atrações de sertanejo, forró e axé; veja programação

O cearense e o turista que escolherem Fortaleza para curtir a virada do ano de 2025 irão encontrar cinco dias de festa no Marina Park Hotel. Ao todo, 20 nomes do axé, forró, funk e sertanejo irão se apresentar na programação da festa de réveillon.

Intitulado "Réveillon no Marina Park - Edição Paradise 2025", a programação tem início no dia 27 de dezembro e segue até a noite da virada do ano.

Veja também Victor Ximenes Réveillon do Marina Park tem impacto de R$ 30 milhões na economia local É Hit Cearense Matuê é indicado em quatro categorias principais do Prêmio Multishow 2024; veja lista

A expectativa é atrair um público de 40 mil pessoas, entre cearenses, turistas brasileiros e estrangeiros.

Veja atrações já divulgadas:

Bell Marques

Henry Freitas

Pedro Sampaio

Durval Lelys

Rafa e Pipo Marques

Tito

Gusttavo Lima

Henrico

Raça Negra

Limão com Mel

Mara Pavanelly

Matheys e Kauan

MC Daniel

Empregos diretos

Legenda: Vista aérea da área do Réveillon no Marina Park Hotel Foto: Reprodução/Instagram

Segundo a organização do evento, a expectativa é de que mais de três mil empregos diretos sejam gerados durante os dias de evento, além de fomentar o turismo local de Fortaleza ao atrair milhares de visitantes, destacando a cidade como um destino festivo para o período de final de ano.

"A expectativa para este ano é enorme. Estamos preparando o maior réveillon da história no Marina Park, com atrações incríveis e uma estrutura que garantirá uma experiência inesquecível para todos. Estamos muito animados para receber todos os visitantes e celebrar essa virada de ano juntos”, destaca Elise Gradvohl, membro da diretoria do Marina Park Hotel.

O público já pode adquirir ingressos para o evento pelo site Efolia. As vendas individuais para a festa de pré-réveillon “Bora, Bora”, que acontece no dia 28 de dezembro, estão oficialmente abertas no site Efolia.

Os setores "Bali", "Maldivas", além de passaportes de acessos para três a cinco dias, também estão sendo vendidos no site do evento.

Serviço

Réveillon no Marina Park - Edição Paradise 2025​

Data: 27 de dezembro a 31 de dezembro

Endereço: Av. Pres. Castelo Branco, 400 - Moura Brasil

Ingressos: Efolia