Réveillon do Marina Park terá 5 dias e impacto de R$ 30 milhões; veja atrações

O Marina Park promoverá, em 2024, uma edição especial de sua festa de Réveillon. Serão 5 dias de atrações musicais, a começar em 27 de dezembro.

Segundo Elise Gradvohl, diretora do hotel, esse será o maior Réveillon privado do Brasil, com 20 atrações artísticas de variados estilos.

A projeção é de um impacto de R$ 30 milhões na economia de Fortaleza, com um público previsto de 40 mil pessoas durante os 5 dias. O evento também deverá gerar 3 mil empregos diretos.

Veja atrações confirmadas

Henry Freitas

Limão com Mel

Raça Negra

Matheus e Kauan

MC Daniel

Bell Marques (Flores)

Durval Lelys

Rafa e Pipo

Pedro Sampaio

Marcos Lessa

