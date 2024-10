Cearense Matuê é indicado em quatro categorias principais do Prêmio Multishow 2024; veja lista

A organização do Prêmio Multishow 2024 anunciou, nesta quinta-feira (24), os indicados nas 23 categorias que irão disputar votos do público e da academia formada por músicos, produtores, jornalistas, entre outros profissionais ligados ao setor musical. Neste ano, um dos destaques do Nordeste é o cearense Matuê.

O trapper disputa premiação com nomes nacionais da música em quatro categorias: “Artista do Ano”, “Clipe TVZ do Ano”, “Álbum do ano” e “Música Urbana do ano”.

O cearense concorre na premiação com produção lançada no mês de setembro, o álbum “333”. A concorrência mais dura será como melhor artista do ano. No páreo, ele disputa a categoria com Liniker, que lidera indicações com total de 11 nomeações — além de Anitta, Ana Castela, Gloria Groove, Jão e Liniker,

Tatá Werneck, Tadeu Schmidt e Kenya Sade serão os apresentadores da premiação. A cerimônia acontece no dia 3 de dezembro, no Rio de Janeiro.

Veja indicados:

Artista do ano

Ana Castela

Anitta

Gloria Groove

Jão

Liniker

Matuê

Álbum do ano

“333” – Matuê

“CAJU” – Liniker

“Funk Generation” – Anitta

“Rosa” – Samuel Rosa

“Se o Meu Peito Fosse o Mundo” – Jota.pê

“Serenata da GG, Vol. 1” – Gloria Groove



Capa do ano

“CAJU” – Liniker

“Funk Generation” – Anitta

“OPROPRIO” – Yago Oproprio

“Serenata da GG, Vol. 1” – Gloria Groove

“Tara e Tal” – DUDA BEAT

“Topo da Minha Cabeça” – Tássia Reis



Arrocha do ano

“5 da Manhã” – Natanzinho Lima

“Arrasada” – Heitor Costa

“De Graça ou Pagando”- Grelo

“Mentira Estampada na Cara” – Natanzinho Lima

“Oração” – Nadson o Ferinha

“Só Fé” – Grelo



Axé/Pagodão do ano

“Macetando” – Ivete Sangalo part. Ludmilla

“Nego Doce” – O Kannalha

“Perna Bamba” – Parangolé part. Leo Santana

“Seus Recados” – Ivete Sangalo e Liniker

“Tá Gostosin” – ÀTTØØXXÁ e É O Tchan

“Tranca Rua” – ÀTTØØXXÁ feat. Baco Exu do Blues



Samba/pagode do ano

“Paguei Pra Todos” – Ferrugem e Sorriso Maroto

“Coração Partido” – Menos é Mais

“Febre” – Liniker e Thiaguinho

“Maliciosa” – Ludmilla

“Me Bloqueia” – Ferrugem

“Nosso Primeiro Beijo” – Gloria Groove



MPB do ano

“Cacau” – Melly

“CAJU” – Liniker

“Feito a Maré” – Jota.pê e Gilsons

“Ouro Marrom” – Jota.pê

“TUDO” – Liniker

“VELUDO MARROM” – Liniker



Sertanejo do ano

“Dois Tristes” – Simone Mendes

“Escrito Nas Estrelas” – Lauana Prado

“Gosta de Rua” – Felipe & Rodrigo

“Haverá Sinais” – Jorge & Mateus, Lauana Prado

“Mulher Foda” – Simone Mendes

“Xonei” – Jorge & Mateus e Henrique & Juliano



Gospel do ano

“Batalhas Secretas” – Ton Carfi

“Bênçãos que Não Têm Fim” – Isadora Pompeo

“Lindo Momento” – Julliany Souza

“Ovelhinha” – Isadora Pompeo

“Toda Terra” – Gabriela Rocha

“Tu és + Águas Purificadoras” – Fhop MUSIC, Débora Rabelo e Hamilton Rabelo



Pop do ano

“DEIXA ESTAR” – Liniker, Lulu Santos e Pabllo Vittar

“Mal” – Jão e Gustavo Mioto

“O Triste É Que Eu Te Amo” – Jão

“POCPOC” – Pedro Sampaio

“Sagrado Profano” – Luísa Sonza feat. Kayblack

“São Amores” – Pabllo Vittar



DJs do ano

Alok

Anna

Mochakk

Mu540

Paulete Lindacelva

Pedro Sampaio



Música urbana do ano

“A Dança” – MC Hariel e Gilberto Gil

“Carta Aberta” – MC Cabelinho

“Crack com Mussilon” – Matuê

“La Noche” – Yago Oproprio

“Purple Rain” – Duquesa, Yunk Vino e Go Dassisti

“Você Parece Com Vergonha” – Ajuliacosta



Funk do ano

“Joga Pra Lua” – Anitta, Dennis, Pedro Sampaio

“MTG QUEM NÃO QUER SOU EU” – Dj Topo, Mc Leozin, Seu Jorge, MC G15

“Recadin No Espelho” – Mc Kevin O Chris e Luísa Sonza

“Rolé Na Favela de Nave” – Oruam, Didi, Dj LC da Roça, MC K9, MC Smith, Mainstreet

“Te Maceto Depois do Baile” – Dj Zigão, Dj Lafon do Md, Mc Rodrigo do CN, Mc Rf

“THE BOX MEDLEY FUNK 2” – THE BOX, Mc Brinquedo, MC Cebezinho, Mc Laranjinha, MC Tuto, Dj Oreia



Rock do ano

“Dentes Amarelos” – Dead Fish

“Do Tamanho da Vida” – Barão Vermelho e Cazuza

“Eu Nunca Fui Embora” – Fresno

“Labirinto da Memória” – Dead Fish

“Perpétuo” – Black Pantera

“Tradução” – Black Pantera



Brega do ano

Daqui Pra Sempre – Manu Bahtidão e Simone Mendes

Me Libera – Gaby Amarantos feat. Banda Uó

Não Vou te Deixar – Gaby Amarantos e Pabllo Vittar

Outra Vez – Raidol e Viviane Batidão

Quem Manda em Mim – Zaynara feat. Pabllo Vittar

Sobrou pra Você – AQNO



Produção musical

Eduardo Pepato

Gustavo Ruiz Chagas

Julio Fejuca

Pretinho da Serrinha

Rafael Castilhol

Iuri Rio Branco



Instrumentista do ano

Amaro Freitas

Hamilton de Holanda

Hermeto Pascoal

Jonathan Ferr

Pretinho da Serrinha

Rafael Castilhol

Categorias que serão definidas pelo público

Show do ano

Caetano & Bethânia

Ivete Sangalo: 3.0 – A Festa / Rock in Rio 2024

Iza: Rock in Rio 2024

Jão: Superturnê / Rock in Rio 2024

Ludmilla: Numanice #3 Tour / Rock in Rio 2024

Planet Hemp: Baseado em Fatos Reais, 30 Anos de Fumaça / Rock in Rio 2024



Categoria Brasil

Nordeste – Sued Nunes

Centro-Oeste – Thauane

Sul – Vitor Limma

Norte – Viviane Batidão

Sudeste – Yan



Clipe TVZ do Ano

Carta Aberta – MC Cabelinho (Dir. Rafael do Carmo)

La Noche – Yago Oproprio (Dir. Luis Carone)

Mil Veces – Anitta (Dir. Jackson Tisi)

O Som – Matuê (Dir. Rafael do Carmo / Matuê)

Sagrado Profano – Luisa Sonza feat. Kayblack (Dir. Ariana Wong, Carolzinha, Douglas Moda, Jahnei Clarke, Jenni Mosello, Kayblack, Luisa

Sonza, Roy Lenzo, Yehonatan Aspril)

TUDO – Liniker (Dir. Marcelo Jarosz)



Hit do Ano

Caju – Liniker

Escrito Nas Estrelas – Lauana Prado

Macetando – Ivete Sangalo e Ludmilla

Nosso Primeiro Beijo – Gloria Groove

São Amores – Pablo Vittar

Só Fé – Grelo



Revelação do Ano

Duquesa

Grelo

Jota.pê

Os Garotin

Yago Oproprio

Zaynara