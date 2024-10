Maiara e Maraisa adiam evento 'In Concert' em Fortaleza; veja como conseguir reembolso

A organização do evento "Maiara e Maraisa In Concert" em Fortaleza anunciou, nesta quarta-feira (23), o adiamento da edição que seria realizada na capital cearense no dia 2 de novembro. O projeto das irmãs estava agendado para acontecer no Centro de Eventos do Ceará.

"A Social Music, através desta nota, informa que o espetáculo Maiara & Maraisa In Concert será adiado. A produtora e o escritório da dupla definirão uma nova data o mais breve possível", informou a produtora cearense responsável pelo projeto.

Ainda em comunicado, a organização explicou que os clientes que adquiriram ingresso no site Efolia precisam enviar e-mail solicitando o reembolso para vendas@efolia.com.br. Já os que compraram na loja física precisam enviar solicitação para sacinconcertfortaleza@gmail.com e agendar o reembolso.

No comunicado da produtora não foi informada a motivação do adiamento e a nova data da festa. A reportagem entrou em contato com a assessoria da dupla e aguarda posicionamento.

Projeto com orquestra feminina

O projeto das sertanejas é inspirado no DVD “Ao Vivo em Portugal", gravado por elas em 2023. O grande destaque de cada evento, além das sertanejas, é uma orquestra composta apenas por mulheres que participa da apresentação das irmãs.

O projeto conta com programação nas cidades de Curitiba, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Recife, São Paulo e Florianópolis.