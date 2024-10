Solange Almeida anuncia gravação de DVD '50/50' em Fortaleza

A cantora Solange Almeida anunciou a gravação de uma nova produção audiovisual, na noite dessa segunda-feira (21). Em publicação no Instagram, a forrozeira revelou que o novo DVD será registrado em Fortaleza — no dia 19 de dezembro.

"Uma história de sucesso que será contada em dois momentos numa noite só duas vezes Sol e no lugar onde tudo começou, em Fortaleza, no Ceará", escreveu Sol na descrição do vídeo.

Veja anúncio:

Na publicação não é informado o local da gravação, mas dois grandes espaços de eventos da capital cearense aparecem no vídeo: a Arena Castelão e a orla da avenida Beira-Mar.

Com centenas de comentários, o post da forrozeira recebeu mensagens de carinho de amigos e fãs. Rafael Almeida, filho de Sol, escreveu: "Já é sucesso". O influenciador Ney Lima, amigo da cantora, comentou: "Eu estarei aí".

Solange Almeida faz dueto com Viviane Batidão em versão de 'Lost On You'

Legenda: Solange e Viviane vão lançar clipe de parceria Foto: Divulgação

Ao mesmo tempo que divulga o novo DVD da carreira, a cantora Solange Almeida trabalha em prol de uma parceria de Viviane Batidão.

Nas redes sociais, a veterana do forró divulga o feat “Olha Bem Pra Mim”. O single chega às plataformas digitais na sexta-feira (25), à 0h, com audiovisual às 11h. O dueto celebra a multiculturalidade das artistas, que se destacam e representam seus gêneros musicais no Norte e Nordeste do País.

“‘Olha Bem Pra Mim’ é um clássico do meu repertório. Esse single foi escolhido pela Sol, pela identificação que ela sentiu com a letra. Me senti honrada demais em dividir uma composição minha com ela, uma pessoa que sou fã e admiro tanto”, ressaltou Viviane Batidão sobre o trabalho.

Somando mais de 5 milhões de acessos nas plataformas digitais, essa faixa é uma versão de “Lost On You”, single da cantora norte-americana LP. Em sua nova leitura, a música narra sobre a angústia da pessoa apaixonada que busca retomar a paixão.

Para esse lançamento, o single mistura a sonoridade do tecnomelody e do forró, que promete conquistar o público com a união de ritmos. Produzido em setembro, nos estúdios da Solange, em Fortaleza, a faixa traz um clima de comunhão e leveza das cantoras em um videoclipe intimista.