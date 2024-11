Grávida, Lexa sofre tentativa de assalto à mão armada após sair de estúdio de TV

A cantora Lexa compartilhou, por meio de uma série de stories no Instagram, ter sido assaltada junto da própria equipe após deixar os estúdios do SBT, em São Paulo, nessa quinta-feira (31). Segundo a cantora, a van em que ela estava foi abordada por vários criminosos, que exigiram a permanência de todos dentro do veículo.

Segundo informações do colunista Leo Dias, quatro homens armados em um carro e uma moto abordaram o carro em que a cantora estava. Eles não teriam levado nada porque reconheceram a cantora e fugiram em seguida.

O segurança de Lexa, Bruno Degase, revelou ao colunista que acredita na possibilidade de ação ter sido uma tentativa de sequestro. Os homens cancelaram a ação após terem reconhecido a cantora.

"Chegaram até a sacar a arma, mas quando viram elas [Lexa e a avó dela, Conceição] pediram para ninguém descer da van e desistiram do sequestro", disse ele a Leo Dias.

Lexa, que tinha anunciado a gravidez algumas horas antes do assalto, disse ter pensado na criança a todo momento. "Comecei a rezar, pôr a mão na barriga, mas está tudo bem", disse a artista.

Nas redes sociais, a mãe de Lexa agradeceu pela segurança da família após o ocorrido. "Obrigada meu Deus, por proteger minha mãe e minha filha nesta noite tão terrível para elas. Esse beijinho de boa noite me renova", reforçou.