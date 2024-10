Maraisa afasta rumores de separação da dupla com Maiara: 'a gente divide um sonho'

A cantora Maraisa afastou os boatos de uma separação da dupla com a irmã, Maiara, enquanto ela estaria cuidando da saúde. "Independente de qualquer coisa, a gente divide um sonho", pontuou ela durante participação das duas no programa 'Domingão com Huck', da TV Globo, no domingo (27).

No programa, Maiara e Maraisa cantaram alguns sucessos da carreira, além de comentarem sobre os próximos passos como artistas. Juntas, entoaram canções como "Medo Bobo" e "Esqueça-Me Se For Capaz".

O apresentador Luciano Huck citou os boatos como um "momento de fofoca" e brincou que teria lido sobre uma suposta pausa da parceria entre as duas. Maraisa, entretanto, fez questão de ressaltar que não há nenhum plano desse tipo entre elas.

"Até para nascer, não nasci sozinha. Independente de qualquer coisa, a gente divide um sonho. Temos um negócio que temos que honrar. A gente não pode virar as costas nunca para um irmão e deixar um irmão de lado. Ninguém é perfeito", rebateu a cantora.

A parceria das duas é tão grande que elas ainda fizeram questão de comentar que ainda moram juntas. Futuramente, contaram, o plano é ter um quarto na casa uma da outra.

Maraisa ressaltou, inclusive, como a ideia de uma separação é absurda. "Desde que a gente começou nunca teve essa hipótese de acabar. Então é tudo fake, gente, não fiquem dando ouvido pra essas coisas", finalizou.