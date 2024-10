Maiara celebra novo relacionamento de Fernando Zor e rebate: 'Deixem ele em paz'

A cantora Maiara, dupla da cantora Maraisa, usou o Instagram para se pronunciar sobre o novo relacionamento do ex-noivo — o sertanejo Fernando Zor.

Ao ler o comentário de uma usuária da rede social dizendo que a cantora não se dá bem com ninguém, alegando que ela ainda ama o ex-noivo, a gêmea de Maraisa pediu para que as pessoas deixassem a dupla de Sorocaba em paz.

Veja trecho:

"Pelo amor de Deus, deixa o Fernando em paz! O Fernando está super feliz gente, deixa o homem ser feliz com a namorada dele! Vocês também não perdem a oportunidade de ficarem calados, né? Libera ele!", disse ela em uma live, enquanto se arrumava.

Fernando assumiu namoro com a médica dermatologista Lara Bissi recentemente. A primeira aparição pública do casal aconteceu no Rodeio de Jaguariúna, interior de São Paulo, no mês passado.

O ex-casal Maiara e Fernando Zor teve um relacionamento de muitas idas e vindas. Os dois, que foram noivos, chegaram a terminar 13 vezes desde que começaram a namorar em 2019.