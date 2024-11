Viviane Noronha, mulher do MC Poze do Rodo, é alvo da Operação Rifa Limpa, da Polícia Civil do RJ, realizada nesta sexta-feira (1º). A ação combate sorteios ilegais divulgados nas redes sociais. Segundo o portal G1, todas as joias de Poze foram apreendidas, incluindo cordões ornados com ouro. A Delegacia de Defraudações investiga os crimes de jogo de azar, associação criminosa e lavagem de capitais.

Conforme o portal de notícias da TV Globo, há buscas contra outros influencers, como Roger Rodrigues dos Santos, o Roginho Dú Ouro; Jonathan Luis Chaves Costa, o Jon Jon; e Bolívar Guerrero Silva, cirurgião plástico equatoriano que já foi preso. Nesta sexta, não há cumprimento de mandados de prisão.

Veja também É Hit Maraisa afasta rumores de separação da dupla com Maiara: 'A gente divide um sonho' É Hit Anitta está grávida? Fãs reagem à foto da cantora mostrando a barriga

De acordo com as investigações, o esquema reproduz parâmetros da Loteria Federal para dar aparência de credibilidade e legalidade aos sorteios, mas utiliza um aplicativo customizado e não auditado — com fortes indícios de manipulação.

Vale destacar que realizar venda de rifas no Brasil requer autorização prévia da Secretaria de Avaliação, Planejamento, Energia e Loteria do Ministério da Fazenda. A prática também é exclusiva de instituições sem fins lucrativos.

Vivi e Poze se casaram no sábado

Vivi Noronha se casou no último sábado (26) com o cantor Poze do Rozo. Os dois oficializaram a união com a presença dos filhos do casal.

O cantor havia pedido Vivi em casamento em um show no Palco Espaço Favela, no Rock in Rio, no dia 15 de setembro. Ela é mãe de 3 dos 5 filhos do MC.