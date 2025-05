Enquete Power Couple: Resultado final aponta quem deve sair do reality nesta quinta (29)

Na noite desta quinta-feira (29) acontece mais uma eliminação no Power Couple Brasil, e um casal deixará o reality da TV Record. A quinta DR da temporada é enfrentada pelas duplas Bia e Gui, Everton e Emilyn e Rafael e Talira.

No resultado final da enquete do Diário do Nordeste, Everton e Emilyn devem deixar a disputa com 28,5% dos votos, seguidos de Rafael e Talira com 32,1%. Bia e Gui têm 39,4% da preferência do público.

No Power Couple, quem recebe menos votos deixa o reality, ou seja, o voto é pra ficar. O resultado será divulgado no programa ao vivo, na TV Record, a partir das 22h30.

Confira o resultado final

Legenda: No reality Power Couple, quem recebe menos votos é eliminado Foto: Reprodução

Como foi formada a quinta DR do Power Couple?

Com a realização da Prova dos Casais, vencida por Adriana e Dhomini, eles ficaram imunes à votação da DR. O casal com pior desempenho na prova, Bia e Gui, foi direto para a DR, assim como Everton e Emilyn, por terem o menor saldo da semana.

Veja também Zoeira Após Oruam, MC Daniel lamenta prisão de Poze do Rodo Zoeira Oruam defende Poze do Rodo após prisão: 'O cara é exemplo'

Na votação, o casal Carol e Radamés foi o mais votado pelos outros casais. Mas com a revelação de um dos "poderes da esfera" escolhido pelo público, eles foram trocados pelo casal Rafael e Talira, pois foram apontados por Nat e Eike para irem para o seu lugar.