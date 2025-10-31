Diário do Nordeste
Li Marttins e JP Mantovani e filha posam para foto em praia

Zoeira

Viúva de JP Mantovani, ex-Rouge Li Marttins homenageia marido e pede 'momento de paz e silêncio'

Casal teve uma filha e se preparava para oficializar o casamento em uma cerimônia

Redação 21 de Setembro de 2025
JP Mantovani tirando uma selfie em uma academia enquanto aponta para a blusa que está vestindo

Zoeira

Morre JP Mantovani, modelo e marido de Li Marttins, ex-Rouge, aos 46 anos

O influencer sofreu um acidente de moto na madrugada deste domingo (21), em São Paulo

Redação 21 de Setembro de 2025
Carol e Radamés, casal de participantes do reality show Power Couple, sorrindo abraçados e sentados, ilustram resultado do casal vencedor do programa

Zoeira

Quem ganhou o Power Couple 2025? Carol e Radamés são campeões com 54% dos votos

Adriana e Dhomini ficaram em segundo lugar e Rayanne e Victor conquistaram a terceira posição no reality

Redação 11 de Julho de 2025
Colagem com Carol e Radamés, Ray e Victor e Tali e Rafa, participantes do Power Couple que disputam final, ilustrando enquete sobre quem deve vencer

Zoeira

Enquete Power Couple: qual casal deve vencer o reality show? Vote

Adriana e Dhomini, Carol e Radamés e Ray e Victor disputam o voto do público

Carol Melo 10 de Julho de 2025
O Power Couple Brasil é apresentado por Rafa Brites e Felipe Andreoli

Zoeira

Enquete Power Couple: parcial aponta quem deve ser o último casal eliminado do reality

O resultado da enquete não interfere o do reality show, que será divulgado no programa ao vivo

Redação 09 de Julho de 2025
Colagem mostra imagens dos casais Carol e Radamés, Ray e Victor e Tali e Rafa, participantes do Power Couple Brasil que disputam a última DR da temporada, ilustrando enquete para saber quem deve ficar

Zoeira

Enquete Power Couple: quem deve ficar na última DR do reality? Vote

Carol e Radamés, Ray e Victor e Tali e Rafa disputam a preferência do público

Carol Melo 09 de Julho de 2025
Os apresentadores Rafa Brites e Felipe Andreoli

Zoeira

'Power Couple Brasil 7' entra na reta final; veja o que vai acontecer na última semana

Reality terá uma última eliminação na véspera da grande final

Redação 04 de Julho de 2025
Imagem mostra Adriana e Dhomini, Nat e Eike e Carol e Radamés durante eliminação na 10ª DR do Power Couple Brasil, na Record TV.

Zoeira

Quem saiu do Power Couple ontem? Veja como foi eliminação dessa quinta (3/7)

Resultado confirma o cenário indicado pela parcial da enquete realizada pelo Diário do Nordeste

Carol Melo 04 de Julho de 2025
Colagem com imagens dos casais Nat e Eike, Carol e Radamés e Adriana e Dhomini, participantes do reality show power couple que estão na décima DR do programa

Zoeira

Enquete Power Couple: quem deve ficar na 10ª DR do reality? Vote

Disputam a preferência do público os casais Nat e Eike, Carol e Radamés e Adriana e Dhomini

Carol Melo 03 de Julho de 2025
Colagem mostra montagem com imagens dos casais Cris e Kadu, Nat e Eike e Tali e Rafa, respectivamente, participantes que estão na nona DR do Power Couple, ilustrando enquete

Zoeira

Enquete Power Couple: quem deve ficar na 9ª DR do reality? Vote

Disputam a preferência do público os casais Cris e Kadu, Nat e Eike e Tali e Rafa

Carol Melo 26 de Junho de 2025
