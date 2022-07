Quem saiu do Power Couple ontem? Veja eliminados desta quinta (30)

Michele e Passa foram o casal eliminado da semana do Power Couple Brasil 6, nesta quinta-feira (30). Eles tiveram apenas 22,20% dos votos da preferência do público pela permanência na casa e perderam a disputa para Brenda e Matheus, e Eliza e Hadballa.

Eles acabaram caindo na DR após serem os mais votados pela Mansão, com quatro votos.

enquete Power Couple do Diário do Nordeste já havia apontado Michele e Passa como os eliminados do Power Couple Brasil. O casal apareceu como o menos votado pelo público, com apenas 24.79% dos votos.

TRAJETÓRIA DO CASAL

O casal Passa teve uma trajetória marcada por alto astral e amizades. Mantendo bom relacionamento com a maioria dos participantes, Michele e Bruno se tornaram os conselheiros dos casais da Mansão Power.

Com uma personalidade mais calma, o casal se mostrava mais tranquilo, o que nunca os impediu de curtir para valer as festas. O maior desentendimento do casal foi com Adryana e Albert. Durante uma formação de DR, após receber o voto de Michele e Bruno, a cantora confrontou a decisão deles.

Pela primeira vez na DR da semana, eles não retornaram ao jogo por escolha do público.

