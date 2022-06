Quem sai hoje do Power Couple? Enquete atualizada do Diário do Nordeste aponta casal eliminado

A enquete Power Couple do Diário do Nordeste aponta Michele e Passa como os eliminados do Power Couple Brasil 6 nesta quinta-feira (30). O casal aparece como o menos votado pelo público, com apenas 24.79% dos votos.

A dupla disputa a oitava D.R da temporada com Brenda e Matheus e Eliza e Hadballa, que aparecem com 49.59% e 25.62% dos votos, respectivamente.