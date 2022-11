Vencedor do Power Couple tatua rosto da ex-namorada após término do relacionamento; veja

O vencedor do Power Couple e influenciador digital Matheus Sampaio mostrou aos seguidores sua nova tatuagem. Ele escolheu tatuar o rosto da ex-namorada, Brenda Paixão, cerca de um mês após o término conturbado.

O ex-casal se conheceu no reality Brincando com Fogo e venceu a última edição do Power Couple Brasil. O relacionamento teve fim em outubro.

Matheus se declarou para a ex ao expor a homenagem: "Meu amor está cravado em mim, só o tempo dirá, que seja breve, confesso, e a Deus pertence nossa história, mas a gratidão, o amor é o carinho será eterno (sic)."

Legenda: A tatuagem foi feitas nas costas Foto: Reprodução/Instagram

O influencer ainda acrescentou na publicação que: "A vida é feita de momentos, momentos que se eternizam em nossos corações, são como ciclos que podem acabar ou não, mas o amor, o carinho e a gratidão de um homem nunca se apaga ou se acaba. Os nossos acertos só se concretizam porque existem os erros. Eis-me aqui tentando corrigi-los", escreveu.