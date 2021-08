Brenda Paixão e Matheus Sampaio, do 'Brincando com Fogo', assumem namoro após programa

Brenda Paixão e Matheus Sampaio, participantes do reality show "Brincando com Fogo", da Netflix, assumiram namoro nesta segunda-feira (2). O casal foi multado em R$ 200 mil no programa após transar cinco vezes em uma madrugada.

Os dois revelaram, em suas redes sociais, já estar juntos há oito meses — conforme o portal IG, as gravações do reality acabaram neste período.

Legenda: Participante fez longa declaração à amada na rede social Foto: reprodução/Instagram

"Ela é puro fogo, paixão, amor, energia, conexão, alto astral, intensidade. Me aceitou, não me rejeitou, não desistiu, acreditou no meu amor, me ajudou a mudar. Somos tão parecidos, e quem nos conhece sabe disso, sou seu último romântico!", comentou Matheus, pontuando que a intensidade do casal chegou a ser problema para outras pessoas. "Ninguém entendia, mas a gente sentia".

Brenda também comemorou a relação e agradeceu ao namorado. "Obrigada por me entender, por cuidar de mim e por me ensinar tanto. I love you [eu amo você, do inglês]", escreveu. Os dois, agora, moram juntos.

Nos comentários das postagens, diversos usuários se surpreenderam com o relacionamento e desejaram felicidades ao par romântico.

Multa por transas

Pelas regras do 'Brincando com Fogo', os participantes, reunidos em um ambiente sofisticado e paradisíaco, não devem fazer sexo uns com os outros, sob pena de diminuição do prêmio, com valor inicial de R$ 500 mil. Até mesmo beijos são proibidos.

Em um dos episódios, o casal aproveitou uma suíte equipada com banheira com pétalas de rosas. Após a revelação dos momentos íntimos, o saldo do prêmio foi atualizado para R$ 188 mil, e os demais participantes, revoltados, brigaram com a dupla.