'Brincando com Fogo Brasil' multa casal em R$ 200 mil após sexo em reality

Brenda Paixão e Matheus Sampaio, participantes do 'Brincando com Fogo Brasil', renderam o primeiro grande prejuízo ao elenco do reality da Netflix, totalizando R$ 200 mil. Em novos episódios liberados nesta quarta-feira (28), o casal aparece fazendo sexo, o que é proibido pelas regras.

Eles estrearam a suíte do programa, um direito dado a eles para que estreitassem a relação. No entanto, não podia ter contato físico íntimo: nem mesmo beijos.

O casal não resistiu e começou com um beijo. O clima ficou ainda mais quente quando eles foram para uma banheira com pétalas de rosa. "Estamos no limite do limite do fogo", descreveu Brenda em depoimento para o reality.

Em seguida, eles saem da banheira e vão para a cama, onde fazem sexo.

Punição

A punição pela quebra de regras é a diminuição do prêmio, que começou em R$ 500 mil. No dia seguinte, o casal se reuniu com os demais participantes para receber o veredito de Lana, a assistente virtual que monitora os comportamentos de todos.

"Matheus e Brenda, vi em vocês o despertar de um verdadeiro romance. Mas o que fizeram na suíte é um filme para maiores de 18. Vocês atingiram o limite máximo de uma multa. Querem contar para seus amigos?", perguntou Lana.

Matheus, então, abre o jogo e revela que transou cinco vezes com Brenda. Lana anuncia a multa de R$ 200 mil e o saldo do prêmio é atualizado para R$ 188 mil. Chocados com a revelação, os demais participantes ficaram revoltados e brigaram com o casal.