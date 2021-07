Lady Gaga divulga primeiro pôster de novo filme 'House of Gucci'; conheça a história real

Lady Gaga acaba de divulgar o pôster de seu mais recente trabalho no cinema, o filme "House of Gucci", com estreia prevista para novembro deste ano. A imagem foi postada em seu perfil do Instagram.

O filme conta a história de Patrizia Reggiani, vivida por Gaga, que encomendou a morte do marido, Maurizio Gucci (vivido por Adam Driver), neto do fundador da grife de luxo Gucci. Ele foi morto com quatro tiros em 1995.

Os dois tiveram um casamento conturbado. Pelo crime, Patrizia ficou conhecida como Viúva Negra pela imprensa italiana. Ela teria contratado um matador de aluguel para acabar com a vida do marido.

Império Gucci

Segundo informações do site Omelete, Maurizio Gucci detinha 50% das ações da marca após a morte do pai. Na época, ele já era casado com Patrizia, mas após cerca de dez anos de união, a deixou para viver com uma nova namorada.

Em 1993, Maurizio vendeu o império Gucci para a Investcorp, após a empresa perder milhões de dólares, fato que desagradou a ex-esposa por afetar a herança das duas filhas do casal.

Após o assassinato dele, Reggiani foi logo considerada suspeita, por sua raiva declarada após a separação. Seu julgamento foi realizado em Milão e conforme informações do New York Times na época, a socialite temia que o ex-marido quisesse se casar oficialmente com sua nova namorada, dividindo ainda mais a herança das filhas.

Conforme a Harper’s Bazaar, um diário encontrado na casa de Reggiani com a palavra “paraíso” escrita na data da morte de Gucci foi considerada uma prova relevante pelo tribunal.

A socialite foi condenada a 29 anos de prisão em 1998, quando tinha 46 anos. No entanto, cumpriu 18 anos na Itália e foi solta em 2016.

Lady Gaga de volta ao cinema

Este é o primeiro filme que Gaga vai estrelar desde o sucesso de "Nasce Uma Estrela", de 2018, pelo qual ela foi indicada ao Oscar.

Ridley Scott ("Blade Runner: O Caçador de Androides") é quem dirige a produção, baseada no livro "Casa Gucci: Uma História de Glamour, Cobiça, Loucura e Morte", de Sara Gay Forden.

Também estão no elenco Al Pacino, Jared Leto e Jeremy Irons, entre outros. As filmagens do longa ocorreram na Itália.