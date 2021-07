Justiça penhora bens de André Gonçalves por dívida de R$ 350 mil de pensão, diz colunista

A justiça ordenou processo de expropriação de bens do ator André Gonçalves para pagar dívida de R$ 350 mil de valores da pensão alimentícia da filha, a jovem Valentina Benini, de 18 anos. A garota é fruto do casamento com a jornalista e atriz Cynthia Benini. O valor da pensão é estabelecido em R$ 4,5 mil por mês. As informações são do portal Metrópoles da coluna de Léo Dias.

Quando André era contratado da Rede Globo, a pensão era paga de forma regular. O valor era descontado do contra-cheque. Em 2007, ele deixou de passar a quantia, o que gerou uma dívida de R$ 112.044,33, que com juros e correção monetária totaliza R$ 352.579,01.

Ainda segundo o colunista, a Justiça pediu a penhora de um carro e de uma moto em 2019 e chegou a bloquear as contas de André, mas encontraram um saldo de apenas R$ 18. Após analisarem os extratos bancários do ator em 2020, os advogados de Valentina comprovaram que ele parou de usar suas contas desde que o processo foi iniciado.

A defesa da jovem ainda pediu que a Justiça bloqueasse as contas da empresa de André, mas o juiz negou.

O ator alegou também que o carro que foi penhorado pela Justiça foi vendido há cinco anos, mas não comprovou a venda com documentos. André chegou a passar um endereço para que recolham a moto modelo Honda PCX, que vale menos de R$ 10 mil e seria seu único bem.

