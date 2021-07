Fãs 'shippam' Ítalo Ferreira e Juliette, e surfista responde: 'não namoro'

Juliette usou as redes sociais nesta quarta-feira (28) para comentar sobre a beleza dos atletas das Olimpíadas de Tóquio, e os fãs da vencedora do Big Brother Brasil (BBB) 21 afirmaram "shippar" a advogada paraibana com o surfista potiguar e campeão mundial Ítalo Ferreira.

"Que tanto atleta gato é esse? Queria", disse Juliette. Ítalo Ferreira reagiu na sequência com um emoji de foguinho. Logo após, uma seguidora entrou na conversa e afirmou: "o cara namora, meu povo". Ele, então, respondeu: "não namoro, não".